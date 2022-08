Pedido de destitución de Aramberry: "Fiscales pueden acusar y ser investigados"

Política Pidieron la destitución del fiscal Aramberry por mal desempeño de sus funciones

Planteos de la denuncia

"Los fiscales deben rendir cuentas de sus acciones"



"García tiene una autoridad que utilizó de mala manera"

Juicio político a Chiara Díaz

Jury a Goyeneche

Jury a García

El abogado Carlos Reggiardo, a través de una denuncia dirigida al Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos, solicitó formalmente la destitución del fiscal de Paraná, Ignacio Aramberry. Plantea que el funcionario incurrió en un mal desempeño de sus funciones.El denunciante basa su acusación en el testimonio prestado por Aramberry durante el Jury llevado adelante contra la destituida fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche. Además, plantea que no se tomaron en cuenta los vínculos comerciales entre el testigo Pedro Opromolla y el esposo de Goyeneche Sebastián Bertozzi.En diálogo con, Carlos Reggiardo explicó que "yo lo denuncio por falso testimonio. El Fiscal mintió al decir que mandó a allanar al cadete del estudio Integral Asesoría, el lugar que estaba sospechado de realizar contratos de la legislatura para apartar los fondos y cometer un ilícito. Aramberry, en su declaración, señaló que investigó a esta persona porque no había prestado declaración ni colaboración con la cusa. En el video que se le exhibió en el juicio, se ve que el cadete fue consultado por la fiscalía para evacuar dudas y preguntas"."Además del falso testimonio, hay elementos a analizar como el mal desempeño en sus funciones. Yo planteo que el fiscal, el día del allanamiento al estudio Integral Asesoría, tuvo evidencias de las vinculaciones entre Pedro Opromolla y Sebastián Bertozzi e hizo su vista a un lado".En ese sentido, señaló que "lo que pasó fue muy grave porque nunca vamos a saber que sucedió con Bertozzi y si tenía algún rol en la supuesta organización. Es una causa que todavía no terminó y hay irregularidades como se ven en todas las causas del Ministerio Público Fiscal".El letrado comentó que el fiscal Aramberry "tendrá las posibilidades de dar su explicación de por qué mintió al jurado, por qué nos privó a todos los entrerrianos y direccionó la causa, a mi modo de ver, de que no se sepa lo de Bertozzi, el marido de Goyeneche. Creo que no fue algo al azar y que estaba en total connivencia con Goyeneche".El Jurado de Enjuiciamiento "es un proceso relativamente corto, que demora seis meses. Yo planteo la suspensión del fiscal por hay hechos graves que entorpeció la causa de la Legislatura, pero también creo que su permanencia en la Fiscalía puede ser grave".El abogado Carlos Reggiardo, apuntó contra García, el procurador de la provincia y lo acusó de "mala gestión"."Acá hay un solo culpable y es el procurador general de la provincia, Jorge Amílcar Luciano García. Hace tiempo venimos denunciando, un montón de colegas, todas las irregularidades que se vienen manteniendo en todos los ámbitos del Ministerio", apuntó."Creo que hay muchas irregularidades en las investigaciones de la corrupción de Entre Ríos por culpa de García y Goyeneche. Pensar que el haber participado en una causa les dé una inmunidad que nadie puede indagar sobre sus actos, me parece que esta fuera de foco y no entienden el sistema democrático. Los fiscales son funcionarios muy privilegiado, que lo mínimo que pueden hacer es rendir cuentas a un órgano de la constitución, que es el Jury", comentó."Por ahí la gente creía que el Ministerio Público Fiscal estaba exento de todo control, por ser los titulares de la acusación penal. Está lejos de eso, la Constitución le da la obligación de rendir cuentas y más en un sistema republicano. El procedimiento del Jury no deben sorprender a nadie", indicó.Al finalizar, señaló que "García creó un Ministerio Publico Fiscal a imagen y semejanzas, es el primer procurador que tenemos con este poder. En su gestión se sancionaron leyes para que tenga una autoridad que la utilizó de mala manera. El 70% de los fiscales no concursaron y son suplentes".Carlos Reggiardo, el abogado oriundo de Victoria, además de la denuncia dirigida al Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos donde se solicitó formalmente la destitución del fiscal de Paraná, Ignacio Aramberry, realizó otros planteos contra diferentes funcionarios de la provincia.En primer lugar, se encuentra el juicio político que le inició a vocal del Superior Tribunal de Justicia Carlos Chiara Díaz. El letrado lo denunció ante el Instituto de Juicio Político. La Cámara de Diputado, lo acusó y el Senado dictó una sentencia.Cabe recordar, que Reggiardo acusó al magistrado de uso indebido de viáticos y de haberse ausentado de su despacho para realizar actividades que no están relacionadas con el Poder Judicial.El juicio político a Carlos Chiara Díaz, dio por concluido al declararse "en abstracto". Fue luego de la renuncia formal del magistrado a la vocalía del Superior Tribunal de Justicia y la posterior aceptación del gobernador.Además, el abogado Carlos Guillermo Reggiardo había presentado un pedido de destitución contra la Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, por su desempeño en la primera parte de la investigación de la causa de contratos truchos legislativos.Se supo, que días posteriores, Rubén Pagliotto también presentó otra denuncia y el jurado investigó esta última. En tanto, Reggiardo, acompañó y apoyó esta causa, donde Goyeneche fue destituida.En noviembre de 2018 Reggiardo, presentó un pedido pedido de jury al Procurador General de la Provincia, Jorge Amílar Luciano García. Sin embargo, este pedido no fue aceptado y se dictó una resolución rechazando "in limine" la denuncia.