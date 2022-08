Bahillo se reunió con equipos de la Mesa de Enlace: "Buscamos dar respuestas"

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, encabezó la primera reunión entre técnicos de la cartera nacional y de las entidades integrantes de la Mesa de Enlace para "dar respuesta" a los temas "prioritarios" agendados con el sector.



Personal técnico de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Sociedad Rural Argentina (SRA) y Coninagro se reunieron en la sede de la Secretaría, 96 horas después de lo que fue el primer encuentro del ministro de Economía, Sergio Massa, con los titulares de las entidades.



"Es una reunión en el marco del encuentro que tuvimos el viernes con la Mesa de Enlace y Massa donde ellos hicieron una descripción extensiva y clara de la situación por la cual está pasando el sector productivo", dijo Bahillo en una rueda de prensa brindada en las afueras de la Secretaría.



Según detalló el funcionario nacional, en la reunión técnica se trabajarán temas que se trataron durante el encuentro de la semana pasada en Escobar, del cual participó Massa, en especial cinco que fueron definidos como "prioritarios".



"Con la convicción de llevar adelante rápidamente las respuestas que podamos ir dándole al sector para que pueda ir desarrollando todo su potencial, en menos de 96 horas convocamos a los técnicos para avanzar en estos temas que se plantearon", contó Bahillo.



Aquellos temas prioritarios recaen en una mayor apertura de la exportación de carne vacuna y cuestiones relacionadas con el instrumentos lanzado por el Banco Central (BCRA) llamado "dólar soja", que busca agilizar la liquidación de la cosecha de la oleaginosa.



También forma parte del temario el sector de los biocombustibles, economías regionales y fertilizantes de cara a la nueva campaña gruesa.



De todas maneras, Bahillo indicó que estos temas no son "excluyentes" y "no invalida" agregar más cuestiones a tratar entre ambas partes y aseveró: "Si nos dejamos ayudar, seguramente tomaremos mejores decisiones".



Uno de los puntos que más interesa al Gobierno nacional es el relacionado al "dólar soja".



Este instrumento lanzado por el BCRA a finales de julio permitía a los agricultores comercializar su producción hasta el 31 de agosto y acceder en un 30% a dólares a valor oficial o "solidario" y el restante 70% depositarlo en un plazo fijo atado a la cotización de la divisa estadounidense.



Durante la reunión de la semana pasada, la Mesa de Enlace planteó las dificultades de los productores para acceder a ese esquema, por lo que Bahillo sostuvo que "se está evaluando una mejora en la implementación de este tema.



"Es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto con el BCRA y el Ministerio de Economía. Nuestra responsabilidad es generar las condiciones para que los productores liquiden la soja que tienen. Nuestra economía está necesitando reservas, pero nuestra responsabilidad está en generar situaciones atractivas para la liquidación", agregó.



El Secretario aseveró que se trata de avanzar en "políticas para recuperar la confianza, ya que la inestabilidad macroeconómica registrada durante algunas semanas de julio permiten entender que no generaban las condiciones adecuadas".



"Afortunadamente, se está dejando atrás y hace tres semanas que hay estabilidad económica y se empieza a recuperar la previsibilidad por lo que entendemos que se están generando mejores condiciones", argumentó Bahillo en su diálogo con la prensa.



Más allá de los detalles en los instrumentos con los que se puedan avanzar en esta y eventuales próximas reuniones, el secretario ratificó que sigue vigente la prohibición para la exportación de los siete cortes de carne que son de alta demanda para el consumidor local, "lo cual no impide que empecemos a aumentar el cupo por mes" hasta hoy vigente.



También reiteró que se sigue con volúmenes de equilibrio en maíz y trigo y se continuará con la implementación del Plan Ganar.



El encuentro de hoy se enmarca en "las mesas de trabajo" acordadas en el diálogo del viernes, tendientes a "avanzar en los acuerdos y consensos" y la idea es, a partir de esos entendimientos, ir tomando esas medidas e implementándolas, para dar respuesta a estos sectores y para que puedan desarrollar todo su potencial productivo.



En ese marco, Bahillo subrayó que es interés del Gobierno que se puedan "rápidamente dar respuestas y generar las condiciones, ya que estos sectores productivos son muy importantes, no sólo por lo que significan para la economía en su movimiento económico por el dinamismo que le dan a la misma en la generación de divisas, que son tan importante para nuestro país, sino también por todo lo que significan para la vida económica en el interior del país".