"El mundo reclama litio como energía y tenemos la oportunidad de brindarlo"

El presidente Alberto Fernández aseguró que la "Argentina es la segunda reserva de litio en el mundo" por lo que "no solamente tenemos que exportarlo, sino también industrializarlo", al visitar las obras de la primera planta de baterías de litio de Argentina, en La Plata y las instalaciones de Y-TEC (YPF-Tecnología), en Berisso.



"He visto cómo el mundo reclama el litio como energía, y creo que tenemos la oportunidad de brindarlo", expresó el mandatario al tiempo que aseguró que "nuestro potencial se multiplica enormemente si lo industrializamos".



Acompañado por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; la presidenta del CONICET, Ana Franchi y los titulares de YPF, Pablo González; Y-TEC, Roberto Salvarezza; y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Martín López Armengol, el Jefe de Estado recorrió las instalaciones de la primera planta de celdas y baterías de litio de la Argentina que la empresa Y-TEC, que surge de la asociación entre YPF y el Conicet, impulsa en conjunto con la UNLP.



En este marco explicó que "el litio tiene un valor muy distinto si se exporta como mineral que, si se lo exporta como batería", y que "eso no solo supone fábricas que se montan, o supone trabajo, sino que también supone multiplicar su precio".



Por su parte, el ministro Filmus manifestó que este proyecto "implica una articulación virtuosa que permite sumar el mundo académico y de la investigación al mundo de la tecnología y de la producción. La idea es generar tecnología propia, para poder transferirla a las provincias y que estas puedan producir litio, fabricar las baterías, agregar valor y darle trabajo a su gente".



"El litio es uno de los sectores más importantes para lograr la transición energética", explicó el Ministro al tiempo que relató: "Estamos trabajando de forma conjunta con Bolivia y Chile que, junto a la Argentina, concentran más del 60% de las reservas mundiales de litio".



Asimismo, Pablo González explicó que: "Con este proyecto tecnológico se desarrolla cómo se puede fabricar la celda, más ese conocimiento que se ha ido incorporando con las provincias productoras, estamos listos para avanzar en seguir creciendo en YPF Litio".



La planta, localizada en el Centro de Transferencia de Tecnología de la UNLP, cuenta con una superficie de 1.300 metros cuadrados y la producción anual será, medida en energía almacenada, de unos 13 MWh, lo que equivale a 1000 baterías para almacenamiento estacionario de energías renovables o unas 50 para colectivos eléctricos. Dispondrá de setenta equipos, algunos de ellos automatizados, y creará 50 puestos de trabajo directos. A través de la Escuela de Oficios de la UNLP, ya se capacitó a los operarios y operarias que estarán a cargo de la primera fase de puesta en marcha de la planta y que serán miembros de la carrera de personal de apoyo del Conicet.



La puesta en marcha de la producción de celdas está prevista para diciembre del 2022, ya que la fábrica se encuentra finalizada y a la espera de la llegada de los equipos que será en el mes de octubre.



Luego, en Berisso, el mandatario recorrió, junto al responsable de la Misión Litio en Y-TEC, Fabio Saccone, el centro de investigación aplicada de Y-TEC, el más grande del país y uno de los cinco más importantes de Latinoamérica. Allí funciona la primera planta nacional a escala de laboratorio que tiene la capacidad de probar nuevos materiales en celdas prototipo de litio en formato comercial. Además, se realiza el proceso que permite validar tecnologías e insumos nacionales.



Finalmente, el Jefe de Estado encabezó una reunión en la que el titular de Y-TEC, Roberto Salvarezza, realizó una presentación institucional de las iniciativas de la firma y el avance del proyecto YPF Litio.



También participaron el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; la secretaria de Asuntos Estratégicos, Mercedes Marcó del Pont; el subsecretario de Coordinación Institucional del MinCyT, Pablo Nuñez; el CEO de YPF, Pablo Iuliano; y los directores de Y-TEC, Santiago Sacerdote y Eduardo Dvorkin. Además del presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas bonaerense, Alejandro Villar; el subsecretario provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación, Patricio Agüero; el vicepresidente de la UNLP, Fernando Tauber; el secretario de Planeamiento UNLP, Agustín Olivieri; la diputada nacional, Victoria Tolosa Paz; el intendente de Ensenada, Mario Secco, el subsecretario de acción política de Berisso, Martín Fernández y el asesor de la presidencia de YPF, Hernán Letcher.