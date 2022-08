Federación Agraria cumple 110 años, la entidad que nuclea a los productores

Se cumplen 110 años del Grito de Alcorta, la rebelión agraria de pequeños y medianos arrendatarios rurales, que en 1912, durante la presidencia de Roque Sáenz Peña, sacudió el sur de la provincia de Santa Fe y se extendió por toda la región pampeana, con centro en la ciudad de Alcorta, y que marcó la irrupción de los chacareros (mayoritariamente procedentes de inmigrantes europeos, especialmente italianos y españoles) en la política nacional del siglo XX, dando origen además a su organización gremial representativa, la Federación Agraria Argentina.



“Varias décadas pasaron y todavía seguimos con los problemas de aquel momento: concentración de la tierra y desaparición de pequeños y medianos productores. Nos llena de orgullo tener 110 años, pero a su vez nos hace reflexionar sobre el motivo del por qué las políticas agropecuarias no cambiaron en tantos años”, manifestó a Elonce el vicepresidente de FAA, Elvio Guía.



Y agregó: “En aquella revuelta por el abuso de la posición dominante de algunos terratenientes, hoy cambiaron los actores, pero todavía sigue la concentración y la falta de políticas claras para los pequeños y medianos productores, para generar trabajo y arraigo”.



En la oportunidad, Guía anunció que el sábado habrá reunión con las familias federadas en Urdinarrain para conmemorar los 110 años de FAA y reflexionar sobre la actualidad del sector. “Cambian los gobiernos, los ministros y los secretarios, pero las políticas actuales siguen desapareciendo pequeños y medianos productores, y cada vez se hace más difícil porque no hay créditos para sostener los campos, la inflación es en dólares, no hay créditos productivos acordes para la escala, no hay una política diferenciada y pagamos lo mismo los grandes productores y los pequeños”, apuntó el ruralista al bregar por “egresar las filas de la Federación para ser más y hacer escuchar la voz”. “Lo que comenzó en Alcorta, hoy tiene 16 distritos representando a pequeños y medianos productores con distintas problemáticas”, remarcó.



En ese sentido, Guía instó a “diferenciar entre el productor que tiene a la producción como forma de vida del que la tiene como una unidad de negocio”. “El dólar soja, para que un productor pueda poner el 70% de lo que vende en un plazo fijo a la vista y con el 30% comprar dólares, no es una política para nuestros productores porque no tienen ni la posibilidad ni la capacidad para ahorrar en dólares y lo poco o mucho que les queda es para hacer frente a los gastos para la próxima cosecha”, analizó. (Elonce)