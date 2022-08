Pidieron la destitución del fiscal Aramberry por mal desempeño de sus funciones

A través de una denuncia dirigida al Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos se solicitó formalmenteLa presentación realizada por el abogado Carlos Reggiardo plantea que el funcionario incurrió en un mal desempeño de sus funciones, según se establece en la Ley Nº 9.283.El denunciante basa su acusación en el testimonio prestado por Aramberry durante el Jury llevado adelante contra la destituida fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche. JustamenteEl denunciante transcribe la declaración testimonial e incluso un fragmento del interrogatorio del fiscal ad hoc, donde consulta a Aramberry sobre una orden de allanamiento y el secuestro de“¿Usted recuerda si usted, usted o alguien de la fiscalía, requirió una orden de allanamiento y secuestro de un teléfono celular respecto de esta persona, Deiloff?”, preguntó el fiscal ad hoc en la audiencia.A ello, Aranberry respondió: “Sí, claro. La doctora Yedro y yo solicitamos el secuestro a la Jueza de Garantías del teléfono celular de testigo Deiloff, teniendo en cuenta obviamente estas mentiras que había manifestado al decir que no había formado parte de ninguna de las legislaturas como contratado o había cobrado cheques. Porque lo habíamos hecho en casos anteriores, en dos casos anteriores donde justamente testigos habían ido a declarar una cosa que no surgía de la documentación que teníamos, o sea que se contradecía claramente con la documentación que teníamos, ahí, en dos casos anteriores como le repito, pedimos esta medida a la Jueza de Garantía. La medida fue avalada teniendo en cuenta de alguna forma que estábamos investigando una asociación ilícita y estas mentiras podían interpretarse en algún sentido como actos de colaboración con el ocultamiento de esta asociación ilícita que se estaba investigando”.En aquella oportunidad el testigo recordó que Deiloff “había comparecido sin el teléfono, o mejor dicho, había manifestado no tener consigo el teléfono y esta fue de alguna manera algunos de los motivos que nos impulsó a pedir el secuestro del teléfono”.En el escrito se señala que se recurrió a la entrevista video grabada de Mario Deiloff, donde se constató que el testigo llevaba consigo el celular.“Es aquí dondey por ello fue necesario el pedido de allanamiento, cuando en realidad el testigo tenía posesión de su teléfono y lo mostró dos veces en la entrevista, y una, a partir de una pregunta del mismo fiscal Aramberry. Incluso, puedo pensar que habría embaucado a la jueza de Garantías con los motivos del pedido de allanamiento”, objetó el denunciante.En otro pasaje, Reggiardo revisa un nuevo fragmento de la declaración testimonial del fiscal, en el cual responde acerca de los“Se nota una desatención llamándose a conservar un grave silencio acerca de las relaciones personales y de negocios contractuales habidos en las evidencias recolectadas en el allanamiento de calle Misiones”, sostuvo y agregó:De la misma forma, se solicitó la recusación de los funcionarios que fueron integrantes del Jury a Goyeneche: Verónica Mulone, Gisela Schumacher, Armando Gay, Daniela Carubia, Juan Smaldone, Gonzalo García Garro y Gustavo Zavallo.También se pidió la recusación de todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal y la suspensión preventiva de Aramberry.