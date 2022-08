Fabián Rogel: “Seremos gobierno en Entre Ríos y en Federal”

El ex diputado nacional y ex convencional constituyente Fabián Rogel, participó, este sábado, del encuentro de la militancia que se hizo en la localidad Federal, donde aspira -junto a Néstor Valiente, como intendente, y Noelia Taborda, como viceintendenta- “a volver a conducir lo que tantas veces condujo el radicalismo, como es el destino de la ciudad”.Acompañaron a Rogel el ex senador departamental Rubén “Polo” Ruiz; la diputada provincial Sara Foletto; el ex concejal y director de Rentas, Marcelo Milano; el ex intendente de Sauce de Luna, Oscar “Cacho” Aliano; la candidata a intendente de Pueblo Brugo, Belkis Almada, quienes llegaron hasta Federal con la vicepresidenta del Comité Departamental de Paraná Campaña, Carina Guerra, y con Heber Leonard, de Cerrito.“Todos fuimos parte del encuentro de Juntos por Entre Ríos, que pretende ser gobierno en Federal y en la provincia. También estuvo Rogelio Frigerio, con quien disputaremos el poder para ser gobierno, y para lo cual tenemos un programa que vamos a exhibir a los entrerrianos a fin de que elijan lo mejor para salir de estos años de frustración que lleva viviendo la provincia”, comunicó el radical.