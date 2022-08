Dotaron de equipamiento en salud y viviendas al norte entrerriano

Un día especial

El gobernador Gustavo Bordet visitó Villa del Rosario, para entregar una ambulancia, firmar contratos para la ejecución de nuevas viviendas y entregar aportes. Junto a la vicegobernadora Laura Stratta y la intendenta Vanina Perini, expresó: "La vivienda y la salud, son dos necesidades muy sensibles al vecino y el Estado tiene que estar presente".En ese marco, firmó contratos para nuevas viviendas y entregó aportes. "Muy contento de estar en Villa del Rosario cumpliendo con un compromiso que habíamos hecho con la intendenta, que en reiteradas oportunidades cada vez que iba a Paraná me recordaba que necesitaba una ambulancia y la ambulancia llegó hoy. Así que estamos contentos", afirmó el mandatario tras la entrega de la unidad de traslado."Compartimos con Vanina Perini y todo su equipo este momento feliz porque una ambulancia siempre acorta las distancias para poder trasladar un paciente y a veces muchas vidas puedan salvarse por la premura", aseguró y resaltó "que haya un intendenta que se preocupa por la salud de su pueblo, de su ciudad realmente es muy meritorio, importante y nosotros lo que hacemos es destinar los recursos para poder lograr el cometido"."La vivienda que es lo que le da dignidad a muchas familias de poder tener su techo propio, de no tener que pagar alquiler", remarcó el gobernador. En ese sentido, informó que mantuvieron una jornada de trabajo viendo construcciones de viviendas que están comenzando y otras acciones que se están llevando adelante desde el gobierno. "Lo que venimos haciendo desde el principio de gestión: Trabajando en conjunto el municipio con la provincia y poniendo lo mejor de cada uno de nosotros para que haya mejor calidad de vida acá en la ciudad", subrayó.Por último, destacó que las viviendas "se pueden hacer porque los intendentes, en este caso la intendencia , cede los terrenos para que se puedan construir la viviendas y esto hace que podamos lograr que más familias accedan a la unidad habitacionales".De la actividad, también participaron el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; la secretaría de Energía, Silvina Guerra; el presidente del CGE, Martín Muller; el presidente de la CTM, Luis Benedetto; los diputados nacionales Pedro Galimberti y Gabriela Lena; los legisladores provinciales Vanesa Castillo y Rubén DalmolinaPor su parte, la intendenta Vanina Perini, dijo estar "felices por haber recibido la visita del gobernador en nuestro pueblo. Hacia muchos años que un primer mandatario no nos visitaba".En ese sentido, dijo que las instituciones intermedias que han recibo aportes no reintegrables "están más que conformes" y con respecto a la ambulancia, "ha superado ampliamente nuestras expectativas, está bien equipada y además necesitábamos este tipo de móvil para poder brindar con las condiciones que los pacientes merecen el traslado y la asistencia".Agradeció, especialmente al gobernador y al presiente del IAPV, porque "Villa del Rosario, hace varias gestiones que no entrega viviendas, por eso a Marcelo Bisogni y a todo el personal del IAPV y al gobernador: un gracias enorme porque nuestra demanda habitacional es exponencial gracias a nuestra economía regional generamos mano de obra pero eso hace también que se incremente la necesidad de viviendas". Y acotó: "Por eso celebramos que la empresa Chezzi empieza la construcción de ocho viviendas que la municipalidad por adjudicación directa pueda terminar las ocho que están paralizadas y a futuro poder, adjudicar, que ya hemos firmado el convenio las 40 viviendas en una manzana donada al Instituto".En ese marco, agradeció, también, a la secretaria de Deportes, a su secretario José Gómez, "porque nos ha otorgado un aporte para adquirir elementos deportivos que es muy beneficioso para nuestros talleres y también para nuestro club".Por último, agradeció a la vicegobernadora, Laura Stratta, y a todos porque "la verdad que siempre recibimos un ida y vuelta que para nosotros, en nuestro caso un pueblo tan pequeño, nos enorgullece enormemente y se agradece", finalizó la intendenta, Vanina Perini.En la oportunidad, se firmó el Acta de entrega de terreno e inicio de la obra para la construcción de 8 viviendas en el marco del Programar Villa del Rosario 8 viviendas, adjudicada a la empresa Chezzi Eduardo Marcelo.Las viviendas se ejecutarán con fondos provinciales, con un presupuesto de 30.278.191,77 pesos, y un plazo de obra de seis meses corridos.Además, en el marco del Programa Provincial Primero tu Casa, se rubricó el contrato de obra denominada terminación de 8 viviendas con un presupuesto de 22.272.867,50 pesos y un plazo de obra de 8 meses corridos.Seguidamente, se firmó el convenio en el marco del Programa Casa Propia-Construir Futuro, para la ejecución de la obra San Jaime de la Frontera 15 viviendas, obras de infraestructura y complementarias.Se entregó a la nupcialidad de Villa del Rosario tres aportes: uno por la suma de 700 mil pesos para solventar gastos de la organización de la fiesta provincial de Las Mandarinas; otro por un monto de 150.000 pesos para la adquisición de dos Smart tv para la Escuela primaria Nº6; y otro por 119.400 pesos para la adquisición de materiales deportivos.En tanto a la Escuela Nº 175 Nuestra Señora del Rosario se le entregó aporte de 125.946 pesos pesos para la adquisición de materiales para la construcción de nuevas aulas.La Municipalidad de Santa Ana, recibió aporte de 150 mil pesos para la construcción de sanitarios en el marco del programa Entre Ríos Deporte.También se entregó un aporte de 360 mil pesos a Diego Rigoni para el emprendimiento de cítricos. Además se entregó un crédito para la financiación para la adquisición de maquinarias Rubén Cornaló; y la Cooperativa de provisión, transformación y comercialización citrícola del Norte entrerriano del norte entrerriano, recibió un aporte por 1.5 millón de pesos.La ambulancia que se entregó es una unidad tipo furgón integral marca Mercedes Benz, modelo Sprinter 311CDI Street V1, denominada de baja complejidad y equipada con camilla de aluminio, silla de ruedas, tabla de inmovilización y traslado, collar cervical, tensiómetro, estetoscopio, tubo de oxígeno y panel de gases, entre otros elementos. El costo unitario es de 5.740.000 pesos.Por último, las autoridades dejaron inaugurada la obra alcantarillas en avenida 9 de Julio, que desarrolló Cafesg en Villa del Rosario.