Para el Fiscal, la recusación de Cristina Fernández es “un planteo de mala fe”

Con contundentes argumentos, los fiscales que participan del juicio por la causa Vialidad contra Cristina Kirchner rechazaron los pedidos de recusación presentados por la vicepresidenta y otros imputados. "Es un planteo de mala fe y temerario", sostuvo Diego Luciani, uno de los funcionarios que mantiene la acusación por supuesta asociación ilícita.En la misma dirección que Luciani, el fiscal Sergio Mola también se opuso a la presentación que hicieron los abogados defensores ante el Tribunal Oral Federal de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.Ambos funcionarios negaron que los actos señalados por las defensas de Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Julio De Vido, Nelson Periotti y Carlos Santiago Kirchner "afecten la objetividad del proceso".La vicepresidenta, procesada como jefa de asociación ilícita, pidió el apartamiento de Luciani por haber compartido un partido de fútbol con el expresidente Mauricio Macri y con el juez Rodrigo Giménez Uriburu.Para el fiscal, esas circunstancias no están contempladas en la ley por la que se rigen los magistrados y funcionarios judiciales."La circunstancia de coincidir en alguna actividad deportiva, o si se quiere académica, científica, de recreación, social, bien saben los defensores que no es un motivo de recusación", enfatizó Luciani.Según afirmó el fiscal, "si siguiéramos el razonamiento que proponen las defensas llegaríamos al absurdo de entender que cualquier acto social que compartimos tanto ocasional o habitualmente con jueces, fiscales, defensores se erige en una causal de recusación"."Es tan ilógico el motivo de recusación que me cuesta contestarlo, porque no resiste ningún análisis", concluyó Luciani.

La respuesta del fiscal Mola



En el caso del fiscal Sergio Mola, la recusación se solicitó por encuentros que mantuvo en 2016 con funcionarios de la Secretaría Legal y Técnica y del Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Macri.Mola sostuvo que fueron "reuniones oficiales de trabajo, relacionadas a las funciones que desempeñaba en ese momento".Recordó que en esa oportunidad ocupaba una fiscalía en Lomas de Zamora, en la cual había sido designado en 2012 por la procuradora general Alejandra Gils Carbó.En el marco del juicio que se encuentra en la instancia de alegatos, Cristina Kirchner avanzó con otra presentación para intentar a apartar a uno de los jueces. El planteo se realizó contra Jorge Borini por reuniones con Patricia Bullrich.