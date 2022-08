Fernández: "Donde las condiciones de igualdad se pierden, debe estar el Estado"

El presidente Alberto Fernández encabezó esta mañana, junto al director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga, el acto de entrega de la Pensión No Contributiva número 200 mil a personas con discapacidad y la firma de convenios de adhesión al plan ACCESAR, en la sede de ANDIS del barrio porteño de Núñez."Donde las condiciones de igualdad se pierden tiene que aparecer el Estado para poner igualdad", indicó el mandatario, acompañado por la subdirectora Ejecutiva de ANDIS, Paula Gargiulo; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; y la directora Nacional de Apoyo y Asignación Económica, Paula Martínez.El presidente recogió el guante y cuestionó los dichos del ex ministro de Hacienda Nicolas Dujovne, quien sostuvo que la mayoría de las pensiones que paga el Gobierno por invalidez "son truchas"."Hoy acabamos de dar la pensión 200 mil y estamos orgullosos. No es una dádiva del Gobierno y no estamos regalando nada, estamos reconociendo derechos", explicó en esa línea el jefe de Estado al recordar que entre 2016 y 2019 se dieron de baja 170 mil pensiones a personas con discapacidad de todo el país.Al mismo tiempo, precisó que en la Argentina "hay más de 5 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad, que es casi el 13 por ciento de nuestra sociedad, lo que nos obliga a prestar la atención que el tema merece"."Debemos pensar y reflexionar colectivamente sobre la necesidad que tenemos de igualar a los que sobrellevan alguna discapacidad porque definitivamente tenemos que lograr que sus vidas se alteren lo menos posible y que sus posibilidades sean plenas para seguir desarrollándose", manifestó al respecto el Presidente.Por su parte, Galarraga especificó que la entrega de pensiones no contributivas incluye a "200 mil personas a las que el Estado les dijo que quiere estar presente, apoyarlas, sostenerlas y empujarlas hacia una inclusión plena, y es la primera respuesta que tenemos que dar. No puede ser la única pero no puede faltar, porque habilita el acceso a prestaciones médicas, de rehabilitación, de inclusión educativa, importantísimas para el desarrollo pleno de una vida autónoma"."No da lo mismo las necesidades y las demandas de la gente para nosotros. Acercar los recursos que implica una Pensión No Contributiva a muchas personas con discapacidad es abrir la puerta a oportunidades, respuestas y devolver la esperanza y la confianza en un Estado que no mira a otro lado, como ocurrió lamentablemente entre 2015 y 2019 en relación a las personas con discapacidad", enfatizó.En esa línea enumeró: "En lo que va de este año hemos asistido a más de 200 mil personas con discapacidad con sillas de ruedas. Este número es el triple que en 2019, y este ejemplo lo podemos trasladar a prótesis, implantes cocleares y tantas otras herramientas que las personas requieren"."Pensamos que Argentina tiene que seguir avanzando hacia un más pleno ejercicio de la ciudadanía, estamos terminando el proceso para la redacción de una nueva Ley de Discapacidad que represente el modelo social, el ejercicio de derechos. Una ley que, en definitiva, nos haga una mejor sociedad, que nos permita disfrutar de más democracia, porque se trata de devolverle a las personas con discapacidad su derecho a participar", concluyó Galarraga.

Durante la actividad, se firmaron cuatro convenios de adhesión al plan ACCESAR con los intendentes de Ituzaingó, Alberto Descalzo; Paso de los Libres, Martín Ascua; Colón, José Luis Walser; y Tolhuin, Daniel Harrington; y se realizó el lanzamiento de la convocatoria 2022 para que 100 nuevos municipios puedan sumarse al programa.Además, el Presidente descubrió en el pabellón G de la institución un mural histórico, recuperado con una frase del general Juan Domingo Perón, que indica: "El gobierno argentino tomará la actitud que quiera su pueblo y ninguna otra".El Plan cuenta con la adhesión de 75 municipios que recibieron hasta el momento un monto total de 32 millones de pesos, y tiene por objetivo la puesta en marcha de iniciativas, acciones y dispositivos que contribuyan a la construcción de ciudades accesibles e inclusivas.Para su puesta en marcha fueron capacitados en perspectiva de discapacidad, barreras en la atención a las personas con discapacidad y comunicación accesible más de 500 agentes municipales en todo el territorio nacional.