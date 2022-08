Martín Piaggio: “Es compleja la situación del país, pero soy optimista”

“Desde los 19 años no frené, siempre estuve vinculado a las batucadas”

“Hay mucho sacrificio en mi familia. Siempre nos inculcaron la superación”

¿Cómo nació su incursión en la política?

Se recibió con medalla de honor en medicina, y aunque afirma que el quirófano y los hospitales son su lugar en el mundo, enseguida se metió en política para tratar de llevar a la realidad lo que es su cosmovisión de sociedad. Tanto fue así que primero fue militante, luego Director de Salud y luego Intendente de Gualeguaychú. Y por si fuera poco, luego se le ocurrió estudiar de abogado y se recibió hace muy poco. A grandes rasgos, así fueron de vertiginosos los últimos años de Martín Piaggio y lo contó en“Hace seis años y medio que he sido elegido con mucho orgullo por el pueblo de Gualeguaychú. Hace más de 25 años que estoy vinculado a los carnavales, con la música, con las batucadas. En Gualeguaychú es muy difícil que la gente no esté vinculada de una u otra manera con el carnaval, que es nuestro gran evento, cultural y artísticamente hablando”, comenzó definiendo Piaggio, de 44 años.En ese entonces estaba estudiando medicina en La Plata, trataba de venir siempre para las vacaciones a Gualeguaychú, estudiaba mucho en período de clases. Hay mucho compromiso detrás de cada carnaval, había que componer la música, hay mucho trabajo de todos los artistas para carrozas, vestuarios, música. Desde los 19 años no frené nunca, siempre estuve vinculado a las batucadas. Para mí es una naturalidad, tuve que convivir con ser estudiante y estar en el carnaval, después ser médico y estar en la batucada y ahora ser intendente y seguir ahí”.”, dijo como deseo.“Es un eje central que va mucho más allá de lo artístico. El motor económico es una parte muy grande de una industria turístico- comercial. Es quizá el producto más grande, pese a todos lo otro que tiene Gualeguaychú, que tiene termas, viñedos, otros espectáculos”.: vengo de una familia en que mi madre trabajó mucho tiempo en el Poder Judicial y ya está jubilada; cuando estaba decidiendo por dónde podía ir mi futuro, tuve mis dudas entre la medicina y el derecho, y luego me quedó como una cuenta pendiente poder hacerlo. Fui haciendo la carrera, interrumpí cuando estuve con el trabajo muy fuerte con la intendencia y hace un tiempo pude terminarla. Nací entre los libros del derecho”, contó.“Con mis hermanas somos la segunda generación de los que hemos podido estudiar. Mi abuelo era carpintero, mi abuela era costurera, hay mucho sacrificio: nos inculcaron mucho esto de la superación. Para mí lo he transitado con naturalidad pero son una felicidad muy grande de poder hacerlo”."Me fui a estudiar a La Plata a los 17, terminé Medicina a los 23 años; luego hice la formación de cirujano que son varios años más de residencia en hospitales, tras esto hice otras especialidades más, una maestría en Salud Pública; en cirugía la especialidad en coloproctología. Finalmente después tuve una gran oportunidad de poder volver a Gualeguaychú, que para mi es mi lugar en el mundo, desarrollé mi familia, en lo personal”., agregó.Piaggio relató que”. Agregó que también en la ciudad “participé mucho desde el deporte, Gualeguaychú tiene mucha actividad social, más el trabajo de mi profesión como cirujano, ya me encontré con esa situación (la de postularse para la intendencia)”.“El ser servidor público implica una gran responsabilidad y un gran orgullo”, hizo hincapié.“Esopara que seamos virtuosos en una suerte de comunión. El pueblo luego ratificó ese trabajo en equipo; para mí ha sido muy interesante, nos permitió profundizar un camino para que hasta en períodos de crisis, la ciudad pueda seguir adelante”, mencionó el intendente., pero asegura que es optimista."Ha complicado mucho la macroeconomía y hay muchos sectores sufriendo, peroCreo que se está propiciando un buen momento para discutir todas estas cosas”.A su vez opinó sobre las PASO: “Creo que en términos democráticos es importante este proceso, para que la Argentina pueda decidir. Y que el Justicialismo tenga siempre las mejores opciones para poder transformar, eso me parece muy importante”.Respecto de la situación general del país, acotó que "es muy compleja, nos llevaría mucho tiempo determinar todas las causas que han hecho que estemos así hoy. Sé que hay un empeño enorme para poder revertirla, primero por estabilizar la macroeconomía, frenar el proceso inflacionario y poder empezar a cumplir con todos esos acuerdos a lo que lamentablemente la Argentina quedó encadenada, sobre todo en materia de deuda. DespuésEn relación a la actualidad política de Entre Ríos, dijo que “. Hay un montón de dirigentes que tienen un gran entusiasmo”. Elonce.com