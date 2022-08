"Quiero vivir en una Argentina donde todos tengamos los mismos derechos"

El presidente Alberto Fernández entregó 100 viviendas y visitó una cooperativa láctea en la localidad de Villa Ángela, junto al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, y los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis."Con orgullo digo que ya hemos entregado alrededor de 55.000 viviendas y alrededor de 60.000 créditos para la gente que quiere construir su propia casa, y en este momento hay alrededor de 120.000 obras de viviendas construyéndose a los largo y ancho del país", afirmó el mandatario, al tiempo que aseguró que "contar con un techo propio es un derecho, y el Estado tiene que ayudar a acceder a ese derecho".En este sentido agregó: "No quiero vivir en un país que tiene un centro rico, y dos periferias al norte y al sur. Quiero vivir en una Argentina integrada donde todos tengamos los mismos derechos y a donde todos podamos acceder a una vivienda, a la educación, a la salud, sin tener que tomarnos un colectivo y viajar"."Los convoco a construir un mañana, a estar seguros de que la justicia social se puede lograr, y a estar convencidos que puede haber un Estado presente que los ayude", subrayó el mandatario quien estuvo acompañado también por el intendente local, Adalberto Delfino Papp.Por su parte el gobernador Capitanich aseguró que "no todos los gobiernos tienen la misma mirada: para algunos gobiernos centralistas, el norte no existe, y hay otros gobiernos, como el de Néstor Kirchner, el de Cristina Fernández de Kirchner y el de Alberto Fernández, que reivindican al Norte Grande con obras".Por su parte, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, reafirmó "el compromiso con la provincia" de Chaco para alcanzar las 10.000 viviendas y aseguró: "Nosotros en la historia siempre tuvimos un mandato que es que tenemos que tener una casa para dejar a nuestros hijos, pero venimos a proponer dejarles un país que les permita a ellos que este sueño que cumplen hoy se convierta en un derecho".Durante el acto, Ferraresi y Capitanich firmaron el Convenio de financiamiento para la construcción de 47 viviendas en las localidades de Margarita Belén y Chorotis en el marco del Programa Casa Propia - Construir Futuro, por un monto de más de 296 millones de pesos.En agosto, el Gobierno habrá entregado 100 viviendas en Villa Ángela y 67 en Resistencia, que se suman a las 1.321 soluciones habitacionales que ya habían sido otorgadas en Chaco, y a las 5.895 que se encuentran en ejecución, con una inversión de 45.251 millones de pesos.Al tomar la palabra, el intendente Adalberto Delfino Papp agradeció al Presidente y su gabinete por su presencia en Villa Ángela y precisó: "Entregamos hoy 100 viviendas con todos los servicios y mantenemos el compromiso de seguir hasta el final de la gestión haciendo más obras para la Argentina".Luego el mandatario se trasladó hacia la cooperativa Tambo Chaqueño, que está conformada por 15 trabajadores de distintas zonas de la provincia que son beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.Lo acompañaron la secretaria de la Cooperativa, Viviana Mindolacio; el vicepresidente del Instituto Agricultura Familiar y Economía Popular, Osvaldo Chiaramonte; el ingeniero en alimentos del INTA, Daniel Chiesa, y Luciano Di Tella que es el dueño de Yatasto, la firma que colaboró en la capacitación de los trabajadores y trabajadoras.La planta donde funciona Tambo Chaqueño, que produce queso, ricota y dulce de leche, es del gobierno provincial y fue otorgada en comodato a la cooperativa. Con el objetivo de superar las cadenas de intermediación entre la producción y el consumidor, trabajan para el mercado de proximidad de Villa Ángela y buscan llegar a los pueblos del sudoeste chaqueño.Previamente, en el camino hacia la cooperativa, el Presidente pudo supervisar el resultado de las obras del corredor vial en la Avenida Deolindo F. Bittel que se realizaron en el marco del plan Argentina Hace I y que demandaron una inversión de 8,6 millones de pesos.