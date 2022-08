Empleados del Registro de la Propiedad reclaman el pago de un adicional

Trabajadores del Registro de la Propiedad Inmueble y de la Dirección de Notariado, nucleados en UPCN, reclamaron para ser incluidos en el pago de un adicional por incompatibilidad que fuera decretado por el gobierno provincial. La movilización partió este jueves desde Alameda de la Federación de Paraná hasta la sede de la Secretaria provincial de Justicia, en calle San Juan y Andrés Pazos.“Reclamamos la inclusión de los Registros de toda la provincia, la Dirección de Notariado y los Archivos al decreto 1297 de mayo de este año que modificó la base de cálculo de los adicionales especiales, que benefició a alrededor de 15 mil trabajadores, y la incidencia es de entre cinco y siete mil pesos”, explicó auna de las trabajadoras en protesta, Solange Ochoteco.“Tenemos un adicional por incompatibilidad porque ni los profesionales ni los empleados pueden ejercer”, aclaró al indicar que “los profesionales bloquean su matrícula porque no pueden trabajar en ningún otro que no sea el Registro”. “Somos la única repartición de la provincia que tiene incompatibilidad, excepto la Justicia que es otro poder”, refirió la empleada.Ochoteco, en representación de sus compañeros, exigió la inclusión de los empleados del Registro “porque es arbitrario y discriminatorio que nos hayan dejado fuera de esa mejora, que fue lo que detonó el conflicto que data de hace mucho tiempo por temas salariales y por vacantes que no se cubren”. “Somos 150 empleados en toda la provincia, hay Registros en el interior que solo cuentan con dos personas y no se valora la importancia del trabajo que realizamos”, fundamentó.“Es un conflicto muy fácil de revertir porque es una decisión política la que hay que tomar, incluirnos en un decreto. Y entendemos que es un justo reclamo porque ni siquiera fuimos considerados ni a través del gremio, que ni estaba enterado”, completó otra de las trabajadoras, Ana Laura Cabrera.El Registro de la Propiedad Inmueble, dependiente de la Dirección de Notariado, es parte del organigrama de la secretaria provincial de Justicia y el ministerio de Gobierno. “Inscribimos las escrituras, los títulos, nuestros principales usuarios son escribanos y abogados; las personas realizan su escritura y nosotros damos fe de eso, somos la custodia y brindamos la seguridad jurídica”, detalló Ochoteco en relación a la tarea que realiza la repartición.Debimos al reclamo salarial, la atención al público es mínima y el personal de los Registros del interior de la provincia también permanece bajo retención de servicios. “Entendemos el malestar que genera para los usuarios del Registro, pero es la única que tenemos los trabajadores para que nos escuchen”, argumentó Cabrera.“Esperamos a ser convocados para analizar la situación y es una decisión política que pedimos al ministerio de Gobierno o al gobernador”, exigió la secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez, al preguntarse: “Qué lugar ocupan organismos como estos en la administración pública, porque se habla de sobredimensionamiento de la planta de personal o de las medidas de fuerza que realizamos, y no se tiene en cuenta la importancia de estos trabajadores”.