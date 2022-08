"No queremos nunca más que las tarifas estén dolarizadas", dijo el Presidente

El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía, en el partido bonaerense de Salliqueló, la firma de contratos para la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que permitirá incrementar la producción y el transporte de gas desde Vaca Muerta hacia los centros de consumo y sustituir importaciones energéticas por 2.200 millones de dólares al año."No queremos nunca más que las tarifas en la Argentina estén dolarizadas", indicó el mandatario al referirse a las obras de construcción del Gasoducto que generarán 10 mil puestos de trabajo directos y 40 mil indirectos y estarán completas y operativas a partir de junio de 2023."Hoy estamos demostrando que no es todo lo mismo y que hay veces donde el Estado tiene el deber de tomar la iniciativa e impulsar las obras necesarias, porque no todo le interesa al capital privado. Y esto no es ir contra el capital privado, sino trabajar juntos", precisó el jefe de Estado.Asimismo recordó que "cuando llegamos al Gobierno nos pusimos a ver cómo estaban las condiciones para llevar adelante proyectos de esta magnitud, y vimos que en los cuatro años previos a nuestra llegada la producción de gas había caído un ocho por ciento anual acumulándose".En esa línea, enumeró una serie de medidas que el Gobierno nacional llevó adelante hasta el momento como "el plan Gas.Ar, que nos permitió lograr récords de producción de gas en la historia argentina, que fueron posibles porque el Estado abrió oportunidades a empresarios, los empresarios dieron trabajo y empezaron a producir".Durante la actividad, el jefe de Estado estuvo acompañado por los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; La Pampa, Sergio Ziliotto; y Neuquén, Omar Gutiérrez; el ministro de Economía, Sergio Massa; la secretaria de Energía, Flavia Royon; y el titular de Energía Argentina (ENARSA), Agustín Gerez.En tanto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires explicó que "Vaca Muerta hoy está convirtiéndose en líder en la producción de hidrocarburos en Argentina, pero no tiene cómo transportar el gas y el fluido que se extrae", por eso "este Gasoducto tiene el papel estratégico de convertirla en una fuente de riqueza para los argentinos y de los argentinos".Asimismo, el ministro de Economía aseguró que el Gasoducto "se financió con el aporte solidario extraordinario que aprobara el Congreso en 2020, y que tiene que servir para entender que hay obras que son estratégicas y que deben ser políticas de Estado", y agregó que el proyecto forma parte del "enorme desafío" que implica que "esa cantidad infinita de recursos que tenemos como país la transformemos en riqueza para nuestra nación y en trabajo para nuestra gente".Por su parte, el titular de ENARSA calificó el momento como "histórico" y aseguró que: "Lideramos el proyecto de transformación más importante que tiene la Argentina para los próximos 25 años, empezando a consolidar finalmente la ansiada soberanía energética que nos va a posicionar como un actor central para nuestra región y el mundo".El Gasoducto Presidente Néstor Kirchner tendrá en su primera etapa una extensión de 583 kilómetros entre Tratayén (Neuquén) y Salliqueló (Buenos Aires); mientras que la segunda fase se extenderá desde ese partido bonaerense hasta San Jerónimo (Santa Fe), y aumentará en un 25 por ciento la capacidad de transporte de los gasoductos troncales del país.

De esa forma, la obra, que constará de 56.700 caños de acero de 12 metros de largo, y atravesará 85 cruces especiales compuestos por ríos, rutas, líneas eléctricas y de ferrocarriles. Al mismo tiempo, aumentará la disponibilidad de gas a precios competitivos para la industria, los comercios, los hogares, y para su exportación.También estuvieron presentes el ministro de Interior, Eduardo de Pedro; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; el vicegobernador de Río Negro, Alejandro Palmieri; el intendente de Salliqueló, José Miguel Nosetti; la diputada nacional, Victoria Tolosa Paz; y la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Marisol Merquel y funcionarios nacionales, provinciales y municipales.