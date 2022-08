La Ley Felipe, cada vez más cerca de ser tratada por la legislatura entrerriana

Felipe era un niño entrerriano oriundo de Gualeguaychú, quien falleció a sus ochos años producto de un cáncer. En su nombre, sus padres impulsaron un proyecto de ley que brinde cobertura integral a familiares de pacientes oncológicos crónicos menores de 18 años y este miércoles expusieron la iniciativa ante la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Diputados.“El cáncer no distingue ideología política, ni credos religiosos, ni clases sociales”, aseguró ael papá de Felipe, Danilo Bertoni. “Nuestro hijo Felipe, gracias a Dios, no pasó por ninguna de las necesidades por las que se pide en este proyecto de ley, pero ese dolor no nos impidió ver las necesidades que pasaban otros entrerrianos cuando les tocaba atravesar el cáncer: veíamos a mamás y papás que no tenían los alimentos, dónde dormir, muchos que perdían su empleo, que no estaban contenidos”, argumentó.“Nuestro hijo falleció en cuatro meses, se lo llevó la enfermedad, y hoy estamos junto a otros padres del dolor, de distintos puntos de la provincia, para decirles a los legisladores que tienen la posibilidad de hacer historia, porque en este tipo de leyes no hay grieta política y nos pueden abrazar a todos los mamás y papás del dolor”, fundamentó Bertoni.El proyecto que propone la creación del Programa Provincial de acompañamiento integral a familiares de pacientes menores oncológicos crónicos (AIFPMOC), proyecto conocido como "Ley Felipe", es autoría del diputado Juan Manuel Huss.“Nos fuimos los tres de Gualeguaychú y volvimos los tres, no como queríamos, pero volvimos. Y pudimos estar en cada quimio, pero el común de la gente no lo puede hacer”, contó el papá de Felipe, con lágrimas en sus ojos. Es que según remarcó, la iniciativa que impulsan es “para que a cada entrerriano, al que le toce atravesar el cáncer con su gurí, tenga un Estado que realmente lo acompañe, mientras que uno como papá y mamá, en los últimos días de vida de su hijo, pueda abrazar, cuidar, amar y que el Estado haga el resto”.El proyecto de ley fue tratado en la reunión de la Comisión de Salud Pública que preside Jorge Cáceres, quien confirmó aque el mismo será puesto a disposición de todos los diputados “para que puedan ofrecer, a través de la plataforma, las modificaciones que crean convenientes. El proyecto será tratado de forma respetuosa y con la celeridad que merece”, prometió el legislador y bregó “para que sea tratado sobre tablas en la sesión de la semana próxima”.En tanto, en el marco de la campaña de difusión del proyecto de Ley Felipe, este sábado 13 en Nogoyá, el 20 en Concordia y el 27 en Feliciano habrá concentraciones y foros de debate para acompañar con la firma y que el proyecto de ley sea tratado en la legislatura entrerriana.