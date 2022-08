Alberto Fernández encabezó la reunión de Gabinete: los ejes principales

El presidente Alberto Fernández encabezó hoy una reunión de gabinete en la Casa Rosada para analizar la marcha y el diseño de las políticas públicas del Gobierno, con el objetivo de "impulsar la producción y generar más empleo"."En la reunión de Gabinete evaluamos con las y los ministros los avances de cada área de acuerdo a los objetivos de impulsar la producción, generar más empleo y mejorar la calidad de vida de las argentinas y argentinos", informó el jefe de gabinete, Manzur en su cuenta de Twitter tras la reunión, de la que participó por primera vez el ministro de Economía, Sergio Massa.En una rueda de prensa posterior, Manzur afirmó que en la reunión el Presidente "fue claro:".Por su parte, el ministro de Trabajo Claudio Moroni, destacó la "del Gobierno para llegar a un acuerdo con todos los sectores". y dijo que el Gobierno "no descarta ninguna herramienta y todas están en evaluación" en relación a los salarios.En relación a la convocatoria que hizo ayer el presidente Alberto Fernández a sindicalistas y empresarios, Moroni aclaró: "No es un anuncio aislado sino lo que hemos venido haciendo desde siempre. Es una mecánica que se usó y se seguirá usando",También participó de la conferencia de prensa el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, quien aseguró que; en este caso para generar "un estímulo turístico para la temporada baja"."El Previaje está confirmado, lo vamos a lanzar en los próximas días. Tuvimos que rever el programa en términos presupuestarios. Lo evaluamos hoy en la reunión de gabinete y coincidimos que es una herramienta extraordinaria", dijo Lammens.La reunión había comenzado 8.30 en el salón Eva Perón de la Casa Rosada, presidida por Manzur, y con la participación por primera vez del ministro Massa, entre el resto de los funcionarios del gabinete.También asistieron los ministros del Interior, Eduardo De Pedro; de Educación, Jaime Perczyk; de Justicia, Martín Soria; de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero; de Defensa, Jorge Taiana; de Transporte, Alexis Guerrera; de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.Además estuvieron presentes los ministros de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Cultura, Tristán Bauer; de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; y las ministras de Salud, Carla Vizzotti; y de Mujeres, Géneros, y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.Asimismo, participaron el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi; el secretario de Medios y Comunicación Pública, Juan Ross; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; la secretaria de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación, Mercedes Marcó del Pont; y la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, no estuvo presente ya que se encuentra aislado por un cuadro de coronavirus, informaron fuentes oficiales.En declaraciones a la prensa al ingresar a la Casa Rosada, Manzur destacó que la "gran aceptación" que tuvo el canje de títulos de deuda con más del 85% demuestra que el Gobierno está en "el sendero correcto"."Se hizo un canje formal de la deuda con una gran aceptación, más del 85% de aceptación, con lo cual hablamos a las claras de que estamos en el sendero correcto", remarcó Manzur.Ayer, el Ministerio de Economía logró canjear títulos deuda por dos billones de pesos que vencían en agosto, septiembre y octubre, con una participación de 85%, a través de la colocación de "bonos dual" con los que pospuso esos pagos para 2023 y que le permitirá afrontar compromisos por 479.991 millones de pesos en los próximos tres meses.