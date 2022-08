Stratta entregó aportes, recorrió club y escuelas en Seguí

Lo hizo acompañada por el intendente Gerardo Heberlein, el diputado Gustavo Zavallo; el secretario de Desarrollo Económico y Emprendedor, Pedro Gebhart; entre otras autoridades provinciales y municipales.



La vicegobernadora Laura Stratta fue recibida por el intendente Gerardo Heberlein. Estuvieron presentes en el edificio municipal, el diputado Gustavo Zavallo, el ex jefe comunal Cristian Treppo, concejales y concejalas. Allí, mantuvo un encuentro con las autoridades, docentes y alumnos de la Escuela Secundaria para Adultos (E.S.A) N° 80 La Delfina, a quienes se les hizo la entrega de un aporte económico para la compra de tres televisores Smart que serán destinados a usos educativos. La directora de la institución, Mirta Carina Taborda, se mostró agradecida por la visita, el aporte y, especialmente, por acompañarlos en el día del 12° aniversario de la E.S.A.



En territorio

“Estoy muy contenta de estar en Seguí, hoy venimos a ratificar este compromiso que es estar en territorio, acompañar las gestiones municipales, que es acercar el Estado a la gente, a las instituciones”, dijo la vicegobernadora Laura Stratta tras enumerar las actividades de agenda prevista para realizar en la ciudad. Dijo que todas las acciones que se concretan en cada localidad de la provincia “tienen que ver con un Estado presente, que escucha lo que la comunidad tiene para decir y que trabaja en articulación con el municipio, esto me parece central por eso hoy estamos aquí ratificando ese compromiso, ese modo de estar pero sobre todo de dar respuestas”, remarcó.



En este sentido, manifestó: “Desde el gobierno provincial creemos que no hay ciudadanos de primera y de segunda sino que todos los ciudadanos tienen derechos y que el Estado provincial tiene que estar en cada rincón del territorio”, subrayó al tiempo que destacó las gestiones municipales, como Seguí, “una ciudad que crece y se desarrolla”.



Acompañar a quien emprende

Luego, Stratta visitó la Empresa Transer SRL. Lo hizo acompañada por el secretario de Desarrollo Económico y Emprendedor, Pedro Gebhart. En el lugar, dialogaron con Matías Ylarragorry, beneficiario de un programa de asistencia financiera para la consolidación productiva. En este caso, se trata de un crédito de 3.000.000 pesos. La empresa se dedica a la actividad de transporte de mercadería a granel. Hace un año comenzó con la actividad de explotación de cantera de suelo calcáreo en Costa Grande (Diamante) y además, poseen un corralón.



Sobre este acompañamiento, la vicegobernadora expresó: “Esto tiene que ver con una mirada de acompañar a quien emprende, a quien produce, porque Entre Rios es una provincia que produce y nosotros creemos que tenemos que acompañar esos desafíos que tienen los emprendedores, que tienen las pequeñas y medianas empresas”, expresó Stratta. Y agregó: “Esta es una opción para generar puestos de trabajo y así generar oportunidades. Necesitamos seguir trabajando en conjunto también con el sector privado, es un círculo virtuoso”.



Más desafíos deportivos

Continuando con la agenda, la vicegobernadora se trasladó a la sede de Seguí Foot Ball Club (SFBC), junto al secretario de Deportes de la Provincia, José Gómez; al diputado Zavallo, intendente y concejales. Fueron recibidos por el presidente y vicepresidente de la entidad deportiva Claudio Rodríguez y Luis Maria Batistti, e integrantes de la comisión. La institución deportiva recibió un aporte de $756.145 que utilizó para mejorar su infraestructura. “Acompañamos los nuevos desafíos del club”, dijo Stratta tras valorar la importancia de continuar dando respuestas a las demandas que plantea la sociedad.



La vicegobernadora se interiorizó de los proyectos de la institución y también del avance de la práctica del fútbol femenino.



Más tarde, Stratta visitó la Escuela N° 61 “Facundo Zuviría”. La institución educativa comenzó a dictar sus clases en 1909 y desde 1929 el edificio está ubicado en Independencia y Mariano Moreno. En la actualidad, la escuela NINA tiene una matrícula de 250 estudiantes.

Allí, la vicegobernadora entregó aportes que estarán destinados a la construcción de aulas y recorrió las nuevas instalaciones del establecimiento educativo. Lo hizo acompañada por el intendente Gerardo Heberlein; el ex jefe comunal Cristian Treppo; el diputado Gustavo Zavallo; entre otras autoridades.



La directora Paola Bisheimer y la vicedirectora Gabriela Antonioli, junto a las y los alumnos recibieron a la vicegobernadora con un gran cariño, cantando y bailando le dieron una cálida bienvenida. También le contaron sobre nuevos desafíos que la Provincia seguirá acompañando, según señaló Stratta.



“Cada vez que generamos una acción, estamos mostrando en los hechos que la educación es importante, porque la educación es el gran conector del mundo del trabajo, que es generar oportunidades, porque todos tienen que tener el derecho a aprender en condiciones edilicias y a tener una educación que sea de calidad”, expresó Stratta al tiempo que ratificó: “Hay un gobierno que prioriza la educación, la educación es la obra más importante”.