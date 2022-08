Rayones al auto de concejal: lo adjudican a “un tema sentimental”

Policiales Rayaron y causaron otros daños en el auto de una concejal entrerriana

La denuncia realizada el domingo por la concejal Natalia Gisela Guiot, de la bancada justicialista en el Concejo Deliberante de Ubajay, en el departamento Colón, que relacionó una serie de intimidaciones que sufrió con cuestiones de índole política quedarían desacreditadas si se confirma la línea investigativa que maneja la Justicia, según el intendente de la localidad, Marcelo Giménez.Ante ello, el intendente, que pertenece a un partido vecinalista, dijo que en los Tribunales de Colón, donde se tramita la denuncia de la concejal, “ya tendrían esclarecido el hecho, y no tiene nada que ver la parte política”.“Esto sería un tema sentimental, que nos puso en boca de todo el departamento”, aseveró Giménez en declaraciones a, dando a entender que los daños en el vehículo de la concejal Guiot serían producto de asuntos derivados de su vida privada.En directa alusión a la edil y sus manifestaciones públicas tras el hecho ocurrido el domingo, el intendente dijo que se debió “tener un poco más de cautela a la hora de hablar”.Giménez, que se asume como “nacido y criado” en Ubajay, una localidad de 5.000 habitantes, dijo: “No estamos para hacer maldad. No tenemos tiempo. Desde el jueves que ando con mi papá, llevándolo a hacer distintos estudios. No la estoy pasando bien en el tema personal, y tener que bancarme estas cosas, que vienen preparadas de algunos políticos del departamento, me duele mucho. Me duele mucho porque Ubajay no está acostumbrada a esto. Somos una comunidad tranquila. No estamos acostumbrados a estas cosas. Pueden pasar cuestiones familiares, pero no que lo tiren para el lado político”.