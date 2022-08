Bordet sostuvo que no deben aumentar las retenciones

Foto 1/2 Foto 2/2

El gobernador Gustavo Bordet participó del ciclo Democracia y Desarrollo organizado por el grupo Clarín. Sostuvo la importancia de “no aumentar las retenciones”, y pidió construir consensos que trasciendan los gobiernos para tranquilizar las variables económicas e impulsar la producción.



El mandatario entrerriano compartió el panel “Políticas para el sector”, junto con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo; el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; el director del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Manuel Otero y el diputado nacional, Ricardo Buryaille.



Entre los problemas que es necesario resolver, Bordet destacó la necesidad de “converger hacia un tipo de cambio único que permita dar previsibilidad, con normalidad, como cualquier país del mundo”; y sostuvo que “es importante la decisión de no aumentar las retenciones”.



“Creo que, una vez estabilizadas las variables económicas (inflación, brecha cambiaria y confianza en la moneda), hay que generar las condiciones para bajar la distorsión que generan los derechos de exportaciones. Siempre manteniendo los equilibrios. Creo que es parte de un proceso”, explicó el mandatario entrerriano.



En esa línea, el mandatario remarcó que “esos procesos no se logran con voluntarismo, por una acción iluminada de un gobierno. Se logran con la construcción de políticas públicas que puedan tener sostenibilidad en el tiempo y que trasciendan los gobiernos. Con reglas de juego claras y seguridad jurídica. Esto va a generar una mayor inversión, mayor competitividad y fundamentalmente mayor desarrollo y generación de empleo”.



Durante su discurso en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), Bordet recordó “hoy en Entre Ríos, el 96 por ciento de los productores primarios está exento del impuesto a los Ingresos Brutos”, y adelantó que “estamos propendiendo a poder lograr la exención total”.



Subrayó que “eliminamos impuestos distorsivos como una carga patronal que era una ley que gravaba con el 3 por ciento para la constitución de un fondo provincial, y adoptamos medidas puntuales para mejorar las condiciones de presión sobre, por ejemplo, el costo energético”. “En algunas cadenas de valor, como la de arroz o la de arándanos, se subvenciona el 50 por ciento de los costos fijos en los momentos en que no hay una ocupación intensiva de la capacidad energética”, puso de relieve Bordet, que estuvo acompañado por el senador nacional Edgardo Kueider.



En ese sentido, resaltó que la actualización de impuestos, como el inmobiliario rural, se realiza “por consenso”, para lo cual “siempre convocamos a todas las entidades a discutir”. Además señaló que las actualizaciones logradas han sido “por debajo de la inflación” y que eso tiene implicancia “en el pago de algunos impuestos nacionales como Bienes Personales”.



También puso de relieve el trabajo de la provincia para generar infraestructura que mejore la competitividad del sector productivo. Valoró la reactivación de los tres puertos de ultramar con los que cuenta actualmente Entre Ríos, el trabajo en torno al mejoramiento de los caminos rurales y el desarrollo energético del norte entrerriano.



Por último, Bordet puntualizó que “es importante mantener el diálogo”, pero hizo énfasis en la “construcción de consensos”. Advirtió que ese ha sido siempre el espíritu de su gestión y, en el plano nacional, consideró una “oportunidad” la participación del flamante secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, quien se desempeñó como ministro de Producción de la provincia. “Conoce profundamente cómo funciona el sistema agroalimentario y tiene experiencia a la hora de sentarse en mesas de diálogo para encontrar las soluciones que mejoren nuestro sistema productivo”, completó.