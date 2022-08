Diputados trataron proyectos de ley sobre colegiaturas

La Cámara de Diputados de Entre Ríos realizó este martes una reunión de la Comisión de Legislación General, presidida por la diputada Carina Ramos (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos).



Se trató el proyecto de ley venido en revisión que crea el Colegio de Profesionales, Licenciados y Técnicos de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional de la provincia de Entre Ríos.



"Debemos trabajar en estos proyectos con perseverancia, compromiso y respeto porque cuando legislamos lo hacemos pensando a futuro", aseguró la presidenta de la Comisión.



La presidenta de la Asociación Civil de Profesionales del Ambiente, Seguridad e Higiene de Entre Ríos (ACPASHER), Natalia Alfonso, afirmó que "al no haber un colegio, la matrícula queda dentro de grises y se confunden los campos de trabajo. Este proyecto beneficiará no solo a los profesionales, sino a todos los trabajadores y al Estado".



"Queremos ayudar a que los jóvenes no se desalienten de lo que estudiaron", expresó el vicepresidente, Luis Alberto Kolarik, quien además destacó el carácter federal del proyecto.



El tesorero de la Asociación Civil, Darío Botto, dijo que "somos profesionales huérfanos porque cuando nos recibimos no sabemos qué hacer ni a dónde ir, siendo una pequeña porción la que logra insertarse en el mundo laboral sin la guía de un colegio".



"La seguridad e higiene es cada vez más necesaria y con intereses particulares que la diferencian de otros sectores", afirmó la diputada Mariana Farfán (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos), quien participó del análisis del proyecto en el Senado.



COPROCIER



También se trató el proyecto presentado por el diputado Néstor Loggio (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos) por el cual se modifican artículos de la Ley 9.498 del Colegio de Profesionales de Ciencias Informáticas de Entre Ríos (COPROCIER), con el fin de incorporar títulos de pregrado.



La presidenta del COPROCIER, Silvia Aranguren, dijo que "desde su creación, el Colegio necesita de la matriculación de egresados que eligen carreras cortas para una rápida inserción laboral, que es la realidad más común actualmente".



De la reunión presidida por la diputada Ramos participaron los diputados y diputadas Ayelén Acosta, Vanesa Castillo, Sergio Castrillón, Stefanía Cora, Mariana Farfán, Sara Foletto, Gracia Jaroslavsky, Nicolás Mattiauda, Julio Solanas y Esteban Vitor.