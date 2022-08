Diputados retoma el debate sobre la moratoria previsional

En un plenario de comisiones, la Cámara de Diputados retomará este miércoles el debate sobre la moratoria previsional para garantizar la jubilación a personas que no cuentan con aportes suficientes, a través de un plan de regularización de deudas con la ANSeS.



La iniciativa, que ya contaba con media sanción del Senado, comenzó a tratarse el mes pasado con la presencia de funcionarios de ANSeS, antes del receso invernal, durante una reunión de la comisión de Previsión y Seguridad Social, pero ahora se sumará la de Presupuesto y Hacienda. El plenario se desarrollará en el anexo C de la Cámara baja a partir de las 13:30.



La moratoria anterior venció el mes pasado, por lo que el presidente Alberto Fernández se vio obligado a prorrogarla por decreto, a la espera de que el Congreso la convierta en ley.



El 30 de junio pasado, el oficialismo consiguió la media sanción en el Senado con 38 votos a favor, 6 en contra y 18 abstenciones.



Los votos "no positivos" vinieron de la mano de Juntos por el Cambio, por los reparos en torno al impacto fiscal que supondría la implementación de la nueva moratoria.



La aprobación se dio dos días antes de la intempestiva renuncia de Martín Guzmán en el Ministerio de Economía, quien no había sido consultado por los autores del proyecto, en el marco del vaciamiento progresivo de su autoridad por parte del kirchnerismo.



Ahora la iniciativa sí cuenta con el visto bueno del ex presidente de la Cámara de Diputados y actual ministro de Economía, Sergio Massa, y de hecho su sucesora en el cargo, Cecilia Moreau, informó a la prensa acreditada que la sanción de la moratoria es parte de la agenda oficialista para el corto plazo.



El proyecto de ley que tiene como autores a los senadores kirchneristas Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti contempla un plan de facilidades de pago de deudas previsionales de hasta 120 cuotas al que podrán acceder, durante un período de dos años, aquellas personas que cumplieron la edad jubilatoria (60 años las mujeres y 65 los hombres) y no tengan los 30 años de aportes exigidos.



También está dirigido a las personas que les falta hasta diez años para alcanzar la edad jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y hombres de 55 a 64 años), que ya saben que no van a llegar con los años de aportes cuando tengan la edad jubilatoria. El programa les permite anticiparse y empezar a pagar por anticipado por los períodos faltantes.



A su vez, el beneficio de la moratoria también alcanza a viudas o viudos, hijos o hijas menores de edad o con discapacidades, que podrán requerir el plan de regularización de aportes para acceder a la pensión.



Los beneficiarios de la moratoria podrán regularizar los períodos faltantes hasta el mes de diciembre de 2008, inclusive.



Las cuotas mensuales serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.



El pago mensual será equivalente al 29% de la remuneración mínima imponible, en coincidencia con lo que aportan los trabajadores en actividad.



El proyecto beneficiaría a cerca de 800 mil personas (477 mil mujeres y 295 mil hombres) que están en edad de jubilarse pero no tienen los años de aportes.



Actualmente hay cerca de 500.000 personas en esa situación y se calcula que el año que viene se sumarán otras 300.000 en esas condiciones.



También se estima que hay otras 800.000 personas en condiciones de adelantar el pago de sus deudas previsionales para acceder a la jubilación.



Según detalló el director General de Planeamiento de la Anses, Ignacio Amigorena, en la primera reunión informativa de la comisión de Previsión y Seguridad Social, el costo fiscal de la moratoria para el 2022 sería de un 0,02% del PBI. Para el 2023, el gasto sería del 0,3% PBI.