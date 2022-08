Muntes: "Estamos en un plan de lucha, necesitamos un salario universal"

Oscar Muntes, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), encabeza actualmente la CTA Autónoma y competirá por la reelección en las elecciones que se realizarán este jueves.



En diálogo con el programa Quién Dice Qué, de Elonce, señaló que “se definirá quién va a conducir en la provincia la CTA. La lista es completa porque también se incluye la nación y las distintas localidades. En la provincia se presentan dos listas, al igual que en Paraná. A nivel país ocurre lo mismo”.



En ese marco, comentó que “a nivel provincial son 50 mil las personas en condiciones de votar. Tenemos 107 mesas en Entre Ríos. En Paraná tenemos 23 mil afiliados que podrán votar. Será una jornada larga, la venimos trabajando hace mucho tiempo. Habrá urnas fijas y móviles. Desde el nacimiento de nuestra Central tenemos la libertad de democracia sindical, es decir, que podamos participar todos. La jornada arranca a las 6 y termina a las 20”.



Aclaró que la CTA “no está compuesta solamente por trabajadores del estado, sino también por docentes, trabajadores desocupados, tarjeteros, artesanales, trabajadores de casas particulares y demás. Hay cientos de sindicatos que encontraron en la CTA un lugar para desarrollarse”.



Sobre la situación que atraviesan los trabajadores, opinó que “es un momento extremadamente difícil para nuestro país, nuestra provincia y las localidades. Nosotros recorremos las ciudades y encontramos asimetría, pero hay una realidad que nos preocupa. Ha ido avanzando la pobreza y la indigencia. Queremos construir un país totalmente diferente”.



“Nos gusta ir al barrio, en la central crecemos. Nos encontramos con muchas personas desocupadas que cobran un Plan Potenciar Trabajo de 23 mil pesos; otros todavía no lo perciben y muchos han quedado fuera del sistema. Estamos preparándonos para estos niveles de discusión, este nivel de inflación y cómo está la situación en Argentina golpea mucho a los barrios. Estamos en un plan de lucha, necesitamos un salario universal. Hay miles de entrerrianos que no perciben un peso, no tienen ingresos. Duele mucho esta realidad”, aseguró.



Asimismo, dijo que “es muy grande la diferencia que hay en la distribución de la riqueza y eso duele, la realidad golpea. Hay una Argentina donde muchos no ingresan y buscan alternativas para seguir avanzando. Hay necesidad de seguir organizándose en el barrio, en las pequeñas empresas, en cooperativas. Lo fundamental es escuchar para poder trabajar juntos”.



Se refirió a los trabajadores asalariados y señaló que “estamos perdiendo contra la inflación. En estos días los trabajadores del estado reabrimos paritarias. Estamos en una situación difícil. Todos los días estamos perdiendo. A un trabajador que percibe 85 o 90 mil pesos no le alcanza para vivir. Cómo hace entonces el que no tiene ingresos o cobra un Potenciar Trabajo de 23 mil. Esa es la discusión que tenemos que dar”.



Oscar Muntes compite por la reelección al frente de la Lista N° 1 Agrupación Germán Abdala. La segunda lista que compite a nivel provincial es la Lista N° 6 Multicolor, encabezada por la docente Sofía Cáceres Sforza, del Movimiento de Trabajadores Socialistas (MTS) y dirigente del Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios (Sitradu).