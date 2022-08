Fernando Sibulofsky: “Hago mi campaña en los barrios de Paraná”

Fernando Sibulofsky contó en el programa Quién Dice Qué, que “desde este lunes hasta el viernes tendremos diez reuniones” en diferentes barrios de Paraná. En la jornada estuvo en Croacia Norte y de Villa Almendral. El encuentro en barrio CGT fue suspendido por la lluvia.



“Quiero ser intendente. Lo intenté en 2019; el actual intendente Bahl me ganó, saliendo segundo entre seis listas del Partido Justicialista, y hoy a un año de haber renunciado al PJ acepté una invitación y lo estoy acompañando al diputado Rogelio Frigerio en el espacio Juntos”, mencionó el precandidato.



Dijo que “está convencido” de que “puedo sacar a los barrios de la indigencia en la que están viviendo. Pienso en la lluvia de hoy y me pongo en el lugar de la gente de los barrios, por cómo lo están padeciendo. Hay deficiencias en asfalto, en los servicios; se ve que hay falta de progreso y desarrollo, a contraposición de otros sectores de la ciudad, en dónde se ve enormemente la diferencia”.



“Calle Palestina en barrio Mosconi, Barrio Capibá, Los Berros, podría enumerar infinidad de barrios que la están pasando mal, el Estado está totalmente ausente. Lo voy tomando por parte de mis ojos y por parte de los vecinos”, agregó Sibulofsky.



Respecto de su cambio de partido político, resaltó: “Gran parte de mi vida la dediqué al PJ y hoy me considero más peronista, más justicialista que los dirigentes que aún están en el partido en la ciudad de Paraná. Mi saturación se debe principalmente a la dirigencia enquistada, aburguesada, en el poder, que no ven más allá de su nariz. Di la batalla en dos oportunidades, en 2016 para la presidencia del partido por Paraná, y luego para la intendencia. El sistema tan egoísta y mezquino que tiene el PJ, en lo legal, está acompañado por el egoísmo de la dirigencia, fundamentalmente de Paraná”.



En Juntos, “estoy viendo un marco de cordialidad. Veremos cómo continúa todo cuando se oficialicen las elecciones, pero en este espacio el sistema de integración, el sistema electoral es distinto al del PJ. Se rige por la carta orgánica del radicalismo, es decir que el 25 % lo integra la minoría. Es lo que corresponde, porque no existe hoy un candidato que gane por sí solo”.



“En Paraná hay que trabajar muy fuerte, hay que distribuir la riqueza, principalmente en los sectores más desprotegidos que son los barrios. E los barrios ‘nos acordamos’ 15 días antes de cada elección. Creo que eso se empezó a terminar”, entendió el dirigente. Elonce.com.