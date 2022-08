Guía: “El campo necesita un norte claro y agilidad en temas importantes”

Política La Federación Agraria de Entre Ríos respaldó la designación de Bahillo

Tras la designación de Juan José Bahillo como Secretario de Agricultura de la Nación, el titular de la Federación Agraria, Elvio Guía, dijo anteque “todas las repercusiones son buenas porque es una persona abierta al diálogo, que está al tanto de lo que ocurre en el campo”.En este sentido, Guía expresó que esperan que “tenga el poder suficiente para resolver los problemas que son muchos y algunos están frenados desde hace tiempo, como los inconvenientes con la carne, la ley de semillas, arrendamientos y economías regionales”. Y precisó que “estos problemas son complejos y requieren de una velocidad dinámica”.Sobre la actualidad del campo, dijo que “estamos a días de comenzar la siembra de maíz, y esto conlleva muchos gastos, y se hay que garantizar que haya fertilizantes”.Además, informó que la medida del dólar soja beneficia “a los grandes productores que son los que pueden ahorrar en dólares, y los productores de la provincia usan la soja para pagar empleados, gastos del día a día, y no creemos que la medida tenga un impacto muy grande”“Se trata de una medida de coyuntura que no soluciona el problema y no nos llega a los productores chicos, solo da un poco de oxígeno”, cerró.