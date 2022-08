Bordet: "Vamos a seguir trabajando junto a todos los intendentes entrerrianos"

Obras esperadas

Detalles de las obras

"Trabajamos con todos los intendentes, del oficialismo y de la oposición, porque entendemos la política desde la perspectiva del bien común", expresó el gobernador Gustavo Bordet en Oro Verde, donde anunció nuevas obras. Destacó que Entre Ríos posee 75 municipios, 53 comunas y juntas, y la articulación con todos para "lograr el progreso de nuestros vecinos".El gobernador Gustavo Bordet estuvo en Oro Verde, donde se abrieron los sobres para la obra de desagües cloacales en barrio El Triangular. También firmó convenios para una ampliación del Centro Integrador Comunitario, pavimentación urbana y arreglo de veredas de esa localidad del departamento Paraná.En ese marco, el mandatario provincial se refirió al trabajo articulado con el intendente vecinalista de esa localidad, Oscar Toledo. Explicó que las obras en marcha son parte de "una agenda de trabajo que está bien definida, con prioridades que ha fijado el intendente", y subrayó que "es una metodología que la utilizamos con todos los municipios de la provincia y nos da muy buen resultado: trabajamos con todos los intendentes, vecinalistas, justicialistas y de juntos."Entre Ríos es una provincia que tiene 75 municipios, 53 comunas y muchas juntas de gobierno, necesita ser atendida en su extensión y vamos cumpliendo nuestros objetivos, es la forma de trabajo en conjunto y buscando el progreso de nuestros vecinos", aseguró Bordet.El mandatario realizó la apertura de sobres de la licitación pública para la obra de Desagües Pluviales Barrio El Triangular, con una inversión superior a los 102 millones de pesos. Los oferentes que presentaron propuestas fueron Daniel Baron Constructora SA; Piacenza; Antonin S.A.; Ingeniero Quaranta S.A.También firmó el convenio para la ampliación del Centro Integrador Comunitario (CIC), y para la repavimentación y readecuación de veredas, alumbrado público y equipamiento urbano. Además, entregó un aporte del gobierno provincial al Centro de Jubilados Nacionales, Provinciales y Municipales de Oro Verde para la adquisición de materiales de construcción.El mandatario dijo que de ese modo, "se da continuidad a la agenda trazada en reuniones anteriores" y recordó que el intendente priorizó determinadas obras "para mejorar la calidad de vida de los vecinos, entre ellas, esta obra de desagües pluviales en el barrio El Triangular". Recordó que "habíamos estado recorriéndola" y el intendente le mostró "la importancia que tiene la obra para la gente". En ese marco, mencionó que "de esta obra que supera largamente los 100 millones de pesos, se realiza la apertura de ofertas para comenzar muy pronto".Por otra parte, mencionó que también "estamos celebrando un convenio de pavimentación urbana y arreglo de veredas que también supera los 100 millones de pesos, donde la provincia aporta el 70 por ciento y el municipio el 30 por ciento".Además, "estamos ampliando el convenio para una ampliación del centro de salud de Oro Verde y aportes para el centro de jubilados".Al referirse a las grandes obras para las localidades, mencionó que "acá hay un gran proyecto que durante años buscamos financiamiento, es el acueducto que vendrá desde la toma de agua en Paraná y que puede abastecer de agua dulce a Colonia Avellaneda, San Benito, Sauce Montrull y Oro Verde", precisó."Hoy por una decisión del presidente (Alberto) Fernández, este acueducto ya está en obra, está en marcha", subrayó el mandatario y acotó: "En los próximos meses los vecinos de todo lo que significa el cinturón de localidades de Paraná van a tener agua dulce y esto cambia la calidad de vida. Le cambia la vida a cada vecino el hecho de tener un agua de calidad que mejora la salud de las personas".Precisó que es "una obra de gran envergadura que originariamente superaba los 2.500 millones de pesos, y con las actualizaciones obviamente estas cifras ascienden".En ese orden, mencionó obras que han vinculado a las localidades, como la ruta 11 con el acceso por avenida De las Américas, que "era sumamente necesario hacerla y hoy está terminada. Todo el mundo puede transitar y no solo se mejora la fluidez del tránsito, sino también que se disminuye la accidentología", aseguró."Todas estas obras se hacen con financiamiento de la provincia pero también hay un aporte importante del municipio. A veces con contrapartidas y muchas otras veces con logística que sirve para contratar y materializar las obras", cerró el mandatario.Participaron de la actividad junto al gobernador, el intendente de Oro Verde Oscar Toledo, el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard; el diputado provincial Gustavo Zavallo; entre otras autoridades provinciales y municipales.Por su parte, el intendente de Oro Verde, Oscar Toledo, agradeció la presencia del gobernador Gustavo Bordet y subrayó que "a pesar de no ser del mismo palo político, siempre hemos podido trabajar de la mejor manera juntos. Eso es totalmente valorable en estos tiempos: que usted como gobernador de la provincia tenga en cuenta a todos los municipios sin importar el partido que gobierno allí".Tras ello, valoró las obras que se firmaron y destacó que una de ellas es "muy esperada por la localidad, que es la aplicación de nuestro centro de Salud que es muy necesario ya que contamos no solo para atender la gente de Oro Verde sino alrededores". Asimismo, se refirió a otra obra "tan esperada que con presupuesto municipal sería imposible hacer, que es la repavimentación de las avenidas Los Jacarandaes, Los Sauces y Las Golondrinas".También, "la obra que venimos gestionando hace mucho tiempo y el compromiso de usted hoy se hace realidad que es la obra de desagües pluviales del Barrio Triangular", subrayó.Por último, agradeció que "en estos tiempos difíciles siempre nos ha acompañado de la mejor manera y hemos podido articular todos los trabajaos que venimos haciendo municipio y provincia y por supuesto que han llegado obras de Nación gracias a usted que nos ha ayudado con las gestiones. Así que un verdadero orgullo contar con su presencia y que venga a traernos estas obras".El acto de apertura de sobres para la obra de desagües pluviales, se llevó a cabo en el Palacio Municipal de Oro Verde, ubicado en Los Zorzales y Los Ceibos, de la ciudad de Oro Verde. Con un presupuesto oficial de 102.706.346,61 pesos, el plazo de ejecución se establece en 360 días corridos.Desde el municipio de Oro Verde, departamento Paraná, se solicitó a la Dirección de Hidráulica evaluar el proyecto de sistematización de canalización, revestimiento de cunetas de Av. Los Cisnes e ingresos domiciliario y Cañada del Bº El Triangular de la localidad de Oro Verde.Dicha solicitud surge debido al anegamiento que sufren los vecinos de la zona sur del barrio en épocas de abundantes precipitaciones, de alta y media intensidad.Teniendo en cuenta dicha problemática se realizó el estudio de la cuenca, verificando las obras de canalización, conductos y alcantarillado existente y proponiendo nuevas obras capaces de evacuar los excedentes pluviales para una tormenta de diseño de recurrencia de 10 años.Por otra parte, el convenio para la ampliación del Centro Integrador Comunitario (CIC), área de urgencia y diagnóstico de oro Verde, es por un monto de 72.157.118 pesos.En tanto que el convenio para la repavimentación y readecuación de veredas, alumbrado público y equipamiento urbano en esta localidad, supera los 100 millones de pesos, el 70 por ciento de la obra lo aporta la provincia y el 30 por ciento restante la municipalidad de Oro Verde.