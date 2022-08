Movimientos sociales marcharon en reclamo de "Tierra, Techo, y Trabajo"

A seis años de la primera convocatoria, los movimientos sociales oficialistas llevaron adelante una nueva edición de la marcha de San Cayetano en reclamo de "Tierra, Techo, y Trabajo (TTT) y paz para los argentinos".Las organizaciones que, de forma conjunta, se conocen como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) protagonizaron una nueva protesta e insisten con el Salario Básico Universal.De Liniers a 9 de julio, largas columnas de espacios agrupados bajo el paraguas que supone el Frente de Todos salieron a las calles a reclamar contra la realidad social que enfrentan."Las trabajadoras y trabajadores de la economía popular volvemos a salir a la calle en unidad reclamando respuestas urgentes para los últimos de la fila. Nuestras propuestas son concretas: Ley Integral de Tierra, Techo y Trabajo para fortalecer a la economía popular y avanzar con un Salario Básico Universal para terminar con la indigencia en Argentina", expresó Dina Sánchez, secretaria general adjunta de la UTEP y vocera del Frente Popular Darío Santillán.Asimismo, agregó: "Le pedimos a la dirigencia política que tome dimensión de la gravedad de la situación social y la necesidad de medidas urgentes".Entre los manifestantes se encuentra el referente social Juan Grabois, quien se mostró crítico a las medidas del tigrense y amenazó con irse de la coalición de Gobierno."Nos vemos en la situación de convocar al conjunto de la militancia del Frente Patria Grande para rediscutir la pertenencia de nuestros diputados, diputadas, legisladores y concejales al bloque oficialista ante el sentimiento general de nuestra fuerza de que nuestro gobierno no está defendiendo los intereses populares y existe un claro riesgo a que la hegemonía de la coalición se vuelque hacia posiciones que priorizan los intereses de las corporaciones", expuso el dirigente de Patria Grande a través de un comunicado oficial.Si bien aún no hay definiciones, Grabois participa de la movilización bajo el lema: "Si el poder lo ejercen sólo los de arriba, nunca va a haber justicia para los de abajo". .La marcha inició el pasado martes a posterior de una misa celebrada en la Basílica de Luján a la que asistieron los principales referentes de las organizaciones convocantes, entre ellos, Esteban "El Gringo" Castro.Además, contó con una presencia peculiar puesto que, a días de su renuncia, el ex secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación Gustavo Beliz, hombre del circulo del presidente Alberto Fernández, se mostró junto a su hijo.En la previa a la protesta de este domingo, Béliz volvió a dejarse ver en público en la iglesia que conmemora a San Cayetano de la calle Cuzco 150, junto a la presencia de otros dirigentes sociales.Asimismo, el subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social y titular del Movimiento Somos Barrios de Pie, Daniel Menéndez, indicó: "Volvemos a realizar la marcha desde San Cayetano a Plaza de Mayo junto al resto de los movimientos populares que forman parte de la UTEP, con el objeto de seguir reclamando por tierra, techo y trabajo para todos los argentinos y argentinas".Mediante un comunicado, Menéndez precisó que "la marcha representa la búsqueda de los movimientos sociales por ser protagonistas en la reconstrucción de la Argentina y así ampliar y garantizar derechos en todos los rincones de la patria".El diputado nacional y dirigente del Movimiento Evita Leonardo Grosso compartió una publicación desde su cuenta de Twitter en la que se mostró en la movilización."YA ESTAMOS. Hoy, en el día de San Cayetano, los Movimientos Populares volvemos a salir a la calle pidiendo tierra, techo y trabajo para todos y todas SanCayetano #TierraTechoTrabajo", tuiteó Grosso.