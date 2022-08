Paraná Paraná les dio la bienvenida a los campeones del Panamericano de Sóftbol Sub 23

El gobernador Gustavo Bordet recibió a los seleccionados argentinos de softbol femenino, mayores y masculino U23, que triunfaron en los torneos sudamericano y panamericano. Ratificó su apoyo a este deporte y, en particular, a la realización del próximo mundial sub 23 que se realizará en Paraná.Bordet felicitó a las y los deportistas, y valoró "el esfuerzo que colectivo han hecho para representarnos a la provincia y al deporte, que es muy característico de Entre Ríos”.En la oportunidad, el mandatario entrerriano confirmó que “el próximo mundial sub 23 de softbol se hará en Paraná". "La decisión está tomada. Desde la provincia vamos a estar acompañando el evento de jerarquía internacional", prometió.“Comparto con ustedes el hecho de la pasión por el softbol”, explicó el mandatario y recordó: “Yo lo he practicado, me tocó jugar varios intercolegiales de softbol”.En esa línea, le transmitió a los deportistas su reconocimiento por “representarnos a la provincia” y ratificó “el compromiso para consolidar las condiciones de la práctica de este deporte, y la logística para poder seguir participando en distintos torneos y competencias, nacionales e internacionales".Asimismo, Bordet puso en valor el compromiso del gobierno entrerriano con el desarrollo del deporte. Mencionó que "se están desarrollando proyectos deportivos como la remodelación integral del Parque Berduc, lo que brindará mejores condiciones para los deportistas”, y recordó que se destinaron 2,5 millones de pesos al club Patronato, destinados a la cancha de softbol.“Nuestro compromiso es acompañar a los deportistas no sólo cuando hay un éxito, sino en el día a día", remarcó Bordet.Por su parte, el director técnico de la selección sub 23 de softbol, Kevin Bolzán, dijo que están “muy contentos por el triunfo”. “Fue un desafío muy grande y estos homenajes que son una caricia al alma”, aseguró.“Entendemos que sin el apoyo del gobierno provincial y el gobierno Nacional no podríamos tener el éxito que hemos tenido. Nos emociona mucho”, continuó Bolzán.Mencionó que la mayoría de los jugadores “son paranaenses, son entrerrianos o sea que el triunfo es para nuestra provincia, básicamente, y la Nación, porque también es para Argentina. Pero nosotros nos sentimos muy cómodos acá. Sabemos que el entrerriano nos conoce y siempre te da un abrazo”, valoró.“Por eso estamos muy contentos y disfrutamos con estos eventos en los que nos ven, nos saludan y nos apoyan, y sobre todo se comprometen en seguir ayudándonos en función de nuestro trabajo y nuestros logros”, puntualizó.Por último, recordó que el campeonato que estaba previsto para octubre, se realizará en Paraná. “Va a ser un campeonato muy lindo. Es un mundial, van a venir muchos equipos, va haber un nivel extraordinario y esperamos que estén todos ahí apoyándonos”, completó el director técnico.A su turno, el secretario de Deportes, José Gómez, destacó que fue un encuentro “ameno, una charla de ida y vuelta entre quienes estamos al frente del gobierno provincial de atender las políticas deportivas”.Resaltó que "el deporte es una política de Estado en Entre Ríos, por eso el gobernador recibió a los entrerrianos integrantes de los seleccionados argentinos, tanto femenino como masculino, que sumaron nuevos logros para este deporte que tanto nos identifica y prestigia".Por último, Gómez puntualizó que “es muy grato que Paraná sea la capital del softbol nacional”, y destacó que Entre Ríos es “la referencia más importante que tiene Argentina en el softbol mundial”. “Es producto de un esfuerzo permanente de una gran cantidad de dirigentes que han trabajado muchas décadas para que esto suceda. No es producto de la casualidad, sino del trabajo de todos ellos, y el gobierno acompaña estos logros", concluyó.