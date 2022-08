José Cáceres pidió al Ejecutivo entrerriano que reubique las cárceles de Paraná

El diputado provincial José Cáceres (Partido Justicialista) presentó, en la 143º sesión de la Cámara de Diputados, un proyecto de resolución a través del que solicitó “la reubicación de las unidades penales 1 y 6 de Paraná”.“La provincia hace mucho tiempo que trabajaba en la relocalización de las cárceles que quedaron en cascos urbanos y que no tienen potencial para desarrollarse y cumplir con lo que establece la ley de Ejecución de Penas, cómo los internos cumplir condenas y los programas que tienen a disposición, ya sea de capacitación laboral, de estudios de formación espiritual, deporte y recreación”, fundamentó Cáceres aDe hecho, mencionó que ya se construyó la unidad penal de máxima seguridad en Federal y que por estos días se trasladan a los internos de la cárcel de Gualeguaychú, que es un edificio muy antiguo, a la granja penal “El Potrero”. Para el legislador, esto mismo podría desarrollarse para con las cárceles de varones y mujeres de Paraná “porque hay determinados estándares que se aplican para quien ha causado un daño a la sociedad, que pueda repararlo cumpliendo una condena y buscando la posibilidad de que se reinserte en la sociedad de manera efectiva y concreta para evitar la reincidencia”.“En los últimos años se hicieron ampliaciones a la cárcel de Paraná, pero es un edificio antiguo, y eso limita las otras actividades que están previstas por ley”, justificó Cáceres al comparar que “hace diez años había 120 internos y hoy son más de 800”.“La instalación de un nuevo complejo penitenciario es imprescindible para que se puedan realizar las tareas de resocialización”, argumentó el legislador al bregar por el cumplimiento de “todos los estándares nacionales e internacionales sobre el particular”.“Porque hay principios de Derechos Humanos que se tienen que mantener, y el hacinamiento y la población, que no sea algo que agobie a estas unidades penitenciarias, sí lo será en poco tiempo en la medida que crezca la cantidad la población penal. Además, las internas que son madres tienen la posibilidad de tener a sus hijos, hasta los cuatro años, en la unidad penal”, explicó.Cáceres formuló que, para el cumplimiento de la reubicación de las cárceles de Paraná, en el proyecto de resolución propuso “que se modifique el presupuesto vigente y, con los mayores que pueda haber tenido la provincia por recaudación o coparticipación, se pueda ya iniciar rápidamente con el trabajo para no perder tiempo”.