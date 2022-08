Protesta de organizaciones sociales: “De a poco convertimos el plan en trabajo”

El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) se movilizó este jueves hasta la sede provincial de Desarrollo Social en Paraná; los manifestantes cortaron calle Córdoba. “El gobierno está haciendo una persecución a las organizaciones sociales, hace mucho control y da pocas respuestas”, cuestionó auna de las referentes de la movilización, María Hernández. Y agregó: “Nos interesa que el gobierno, ya que persigue a las organizaciones sociales, que dé respuestas porque nuestro comedor solo percibe un refuerzo alimentario”.Hernández contó que a su cargo tiene un comedor y merendero “Sembrando Amor” en Bajada Grande, donde asiste hasta 150 personas, una o dos veces a la semana, “porque es muy difícil sostenerlo”. “Desarrollo Social de la Municipalidad nos ayuda con el refuerzo de secos y la copa de leche para 40, pero tenemos 80”, indicó.De acuerdo a lo que detalló, la FOL gestiona una huerta, una bloquera, brinda apoyo escolar a los niños y colaboran con el municipio para las tareas de limpieza en el barrio. “No nos dedicamos solo a hacer este corte y a recibir un plan, porque de a poco vamos convirtiendo el plan en un trabajo”, argumentó Hernández.“En mi barrio, golpean las manos, no para pedir un plan como era en un principio, ahora van en busca de un trabajo”, fundamentó.Consultada a la dirigente social por los fundamentos de la “persecución” que aduce por parte del gobierno, ésta explicó: “Van a las unidades de gestión, donde empezamos a formarnos en busca de las falencias, y el gobierno no está teniendo en cuenta que, durante la pandemia, quienes sostuvieron muchas de las necesidades la comunidad, fueron las organizaciones sociales”.“Los medios de comunicación que están con el gobierno dan mal la información y se genera esto que de los planeros reclaman cosas que no deben o que le sacan a la ciudadanía en general, y no es así, porque nosotros autogestionamos el trabajo genuino que reclamamos al gobierno, y que viene prometiendo, porque Massa, como todos los que ingresan, dijo que iba a seleccionar la gente para el trabajo y eso es mentira”, apuntó Hernández. “Dicen que convocarán a 8.000 puestos de trabajo para los planeros, como los llaman, pero son por seis meses y después los dejan sin el trabajo y sin la ayuda social”, denunció.Otro de los pedidos de la FOL fue un subsidio para pagar un micro para viajar a San Luis al Encuentro Plurinacional de Mujeres que se realizará en octubre en San Luis.