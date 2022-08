Bahillo dijo que nota “buena predisposición” de parte de los dirigentes del agro

Economía Ejes de trabajo y los 22 puntos clave de las medidas anunciadas por Massa

Política Bordet destacó las medidas anunciadas por Massa y llamó a la unión

El flamante secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, subrayó que “Sergio Massa es un hombre de diálogo y vocación de consenso. Me ha indicado que, a la brevedad, sin tener todavía la certeza del día ni el lugar, mantenga una reunión de la Mesa de Enlace”.El funcionario dijo que nota “buena predisposición” de parte de los dirigentes del agro. “Ya tengo relación con ellos, no muy estrecha, pero con los representantes de Entre Ríos sí es muy fluida”, manifestó el entrerriano que pasó a formar parte del Gabinete nacional.En ese marco, dio cuenta de que “los representantes nacionales” del sector agropecuario “me felicitaron, me mandaron mensajes y se pusieron a disposición para reunirnos a la brevedad”.“Nuestro país tiene condiciones desde el punto de vista productivo muy favorables. Las medias de ayer dan las condiciones para generar en la macroeconomía la tranquilidad y la previsibilidad que necesitan los actores del sector privados para tomar las decisiones de inversión para que este país siga creciendo”, remarcó Bahillo.Incentivos para la liquidación 5.000 millones de dólares, el secretario prefirió “ser muy prudente”, pero dijo que “las negociaciones van más que nada por algunas herramientas del Banco Central, AFIP y Aduana”.“Los dólares que ingresarán permiten fortalecer las reservas, lo que da mayor tranquilidad al mercado que se transmite a los productores”, declaró.