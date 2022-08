Trabajadores nucleados en UPCN se manifestaron en el CGE y Desarrollo Social

Desarrollo Social

“En el marco de las acciones que está llevando a cabo UPCN para solicitarle al gobierno que los salarios de las y los trabajadores no pierdan más poder adquisitivo, en el contexto que atraviesa nuestro país, esta mañana se llevaron a cabo manifestaciones en el Consejo General de Educación (CGE) y en Desarrollo Social. Participaron delegados y trabajadores nucleados en UPCN”, se confirmó desde el gremio en un comunicado enviado a este medio.El Sindicato reclama "la urgente apertura de paritarias para el segundo semestre, no podemos esperar a conocer la inflación de julio, tiene que ser ahora", dijo la Secretaria Gremial, Carina Domínguez. UPCN pretende rediscutir el 6% de aumento salarial que quedó de agosto, entendiendo que debe ser mejorado y definir la metodología para que los salarios no pierdan frente a la inflación. También se plantearon "demandas sectoriales cuya resolución está demorada", mencionó la dirigente. UPCN, gremio estatal mayoritario, reiteró además que “esta instancia de negociación se lleve a cabo con la representatividad que corresponde por ley”, explica el escrito.Durante la protesta, "se hicieron presentes las autoridades del CGE para escuchar las demandas de UPCN. Tanto los vocales, como el Secretario General, se comprometieron a que la paritaria de condiciones laborales en Educación para el escalafón general será convocada antes del miércoles de la semana próxima. Se acordó que esa instancia de negociación será con agenda abierta para que desde el Sindicato se incluyan todos los temas que están pendientes, principalmente el pase a planta permanente y estabilidad", relataron desde Upcn.En este marco, UPCN anticipó que si antes del 15 de agosto no se firma la resolución que contiene la regularización laboral del sector, se comenzará con medidas de fuerza.“Las y los manifestantes subieron al 5to piso del CGE, donde trabajadores de Desarrollo Social salieron de sus oficinas para apoyar el reclamo de UPCN. El Gremio todavía no pudo reunirse con la ministra, Marisa Paira, para pedirle que se agilice el procedimiento de pases a planta y estabilidad, la continuidad de la paritaria sectorial de Comedores Escolares, la corrección del código de Adicional por Traslado y otros temas”, indicaron desde el gremio.Por último, la dirigente, Carina Domínguez expresó: "Que el Gobierno no pretenda dividir a los trabajadores", y agregó: "Exigimos igualdad de trato. Nuestros compañeros son quienes sostienen los servicios críticos que el Estado no puede delegar y deben ser reconocidos. Nos empujan a estar en la puerta de cada organismo recordándoles que en esta lucha estamos todos juntos".