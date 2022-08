UPCN: "Los números del gobierno no son los mismos que los de los trabajadores"

En la reunión del viernes pasado con los gremios estatales, el gobierno propuso convocar a la paritaria después de que se conozca la inflación de julio. UPCN planteó “que tiene que ser esta semana por dos razones: tenemos que poner en discusión el 6% que quedó pendiente para pagar en agosto. Creemos que hay que mejorarlo, y tenemos que resolver cómo metodológicamente, vamos a hacer para no perder salario frente a la inflación", puntualizó la secretaria Gremial, Carina Domínguez.La dirigente explicó que "la paritaria del segundo semestre debe ser totalmente diferente a la que se planteó a principios de año porque hay un escenario político y económico que se está por definir. Todavía no tenemos ninguna precisión sobre las medidas económicas que se tomarán y el impacto que tendrán en la inflación. Todo está por discutirse y por eso decimos que hay que empezar tempranamente la negociación. Si esperamos que se conozca la inflación de julio, quiere decir que vamos a cobrar nada más que el 6% con los haberes de agosto cuando nosotros necesitamos rediscutir ese porcentaje porque indudablemente, los números del gobierno no son los mismos que los de los trabajadores".Agregó que "se puede hablar de la inflación que informa el INDEC o la del supermercado, porque en los alimentos, es mucho más alta que la que da el organismo oficial. Lo sufrimos los trabajadores cada vez que vamos a comprar alimentos o queremos atender cuestiones de primera necesidad como son los medicamentos, la educación, la salud", insistió.Domínguez recordó que, "a principios de 2022, el gobierno hizo un acuerdo salarial que se traduce en porcentajes de aumento y un acuerdo político cuando dijo que el salario le va a ganar a la inflación. Por los acontecimientos conocidos, el acuerdo económico se desvaneció, pero el acuerdo político sigue vigente y queremos que el gobierno lo respete para lo que hay que barajar y dar de nuevo", sostuvo."Van a ver a los trabajadores reclamando frente a la puerta de cada organismo por salarios y por otras problemáticas sectoriales a las que el gobierno tampoco está dando respuesta. La lucha es con los trabajadores organizados", anticipó Domínguez.