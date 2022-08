Cecilia Moreau es la presidenta de la Cámara de Diputados y reemplaza a Massa

Política La Cámara de Diputados aceptó la renuncia de Sergio Massa

La Cámara de Diputados aceptó la renuncia de su titular, Sergio Massa, quien asumirá este miércoles como ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, en el marco de una sesión especial que comenzó a las 14.55. El bloque del Frente de Todos (FdT) propone a Cecilia Moreau para presidir ese cuerpo. "La Argentina necesita el coraje de construir consensos", dijo Massa al momento de despedirse de su cargo."Quiero agradecerle a cada diputado y diputada. Si algo me enseñó este lugar es a escuchar mucho más que a hablar, es aprender a tolerar, es a convivir en la diferencias, es a intentar hasta el último instante, muchas veces con resultado positivo y muchas veces con resultado negativo, a buscar acuerdos. Pero, sobre todas las cosas, me enseñó a valorar y a respetar la tarea que cada uno de ustedes lleva delante", reconoció el ahora expresidente de la Cámara.El nuevo ministro de Economía señaló que por más que los legisladores "en muchos temas podemos pensar distinto", todos "tienen una enorme pasión por tratar de construir de de la Argentina un lugar un poco mejor".Por su parte, al momento de asumir la presidencia del cuerpo, Cecilia Moreau, expresó: "Asumo el compromiso de expresar a la máxima institución de la representación popular y democrática en todos sus matices y diversidades".

Las palabras de Cecilia Moreau

A pesar de la reticencia de Juntos por el Cambio y del Frente de Izquierda -ambos bloques se abstuvieron, mientras que La Libertad Avanza se manifestó en contra- Moreau asumió la presidencia de la Cámara y se conviritió en la primera mujer de la historia en hacerlo."Soy consciente que tengo una responsabilidad adicional por ser mujer. Me genera un orgullo extra ser la primera mujer presidenta de la Cámara -afirmó Moreau-. No se confundan, no voy a gobernar esta Cámara por mis hormónas. Lo voy a hacer con mi cabeza, con mi corazón militante y con mis convicciones políticas".Asimismo, agradeció a Massa, quien se va a formar parte del gabinete de "un gobierno que está dejando todo para que la Argentina salga adelante" y que durante la pandemia "tuvo sabiduría, equilibrio y la facilidad para incorporar teconologías para que esta cámara siguiese funcionando"."Va a ser mi voluntad administrar los discensos y buscar los consensos que, muchas veces, la sociedad espera de nosotros en un momento tan particular", agregó.

El sentido mensaje de Massa

150 años de hombres

La emotiva despedida del bloque del FDT

"En las peleas, en los debates, en las discusiones, pero sobre todas las cosas en los acuerdos, sepan que me llevo el mejor de los recuerdos de todos ustedes, aún con los que pensamos distinto. Quiero agradecerle a mi bloque por la responsabilidad que me asignó a lo largo de estos dos años y medio. A Germán (Martínez), a Máximo (Kirchner), a Cecilia (Moreau), a Cristina Álvarez Rodríguez", destacó en otra parte de su exposiciones.En ese sentido, Massa dejó un mensaje para todo el arco político: "La Argentina necesita que, más allá de nuestro debate apasionado y convencido, que en algunos temas tengamos la humildad, la tolerancia, la capacidad, y el coraje de construir consensos y políticas de Estado, de darle un camino de largo plazo alrededor de aquellos temas que todos estamos convencidos pueden transformar la Argentina".Y concluyó el futuro ministro: "No tengan dudas de que si hay algo que la sociedad espera es que en algunos temas nos abracemos todos y caminemos hacia adelante porque Argentina es un país con enormes riquezas".Por su parte, Graciela Camaño, diputada del Interbloque Federal -integrado por peronistas disidentes y socialistas-, lanzó críticas tanto contra el oficialismo como contra la oposición, pero dio un fuerte respaldo a la elección de Cecilia Moreau como presidenta de la Cámara Baja.“Hoy ahí se va a sentar ahí, por primera vez en la historia de este Congreso, en 150 años de hombres, una mujer. Hace 15 años que el país se incendia, pero hoy, cuando una mujer se va a sentar ahí, estamos viendo si el país se incendia. Vamos a tener un Poder Legislativo femenino. Cecilia, vas a estar en los libros de historia como la primera mujer que presidió la Cámara de Diputados”, le dijo Camaño a la diputada oficialista.Minutos antes de ingresar al recinto, Massa participó de una emotiva reunión del bloque del FDT que incluyó lágrimas y abrazos entre el designado ministro de Economía y sus compañeros de bloque.La bancada de diputados del FDT se reunió este mediodía para ratificar la postulación de Moreau, quien ocupaba el cargo de vicepresidenta del bloque oficialista. En ese marco, se sumó Massa para despedirse de sus pares previo a la sesión especial en el cual se trató su renuncia como legislador, tras haber sido electo en octubre del 2019.En la emotiva reunión, no faltaron los abrazos, lágrimas, fotos y los deseos de "mucha suerte" en la misión que tendrá al frente de una cartera ampliada que reúne a los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo, y Agricultura.Tras participar de la reunión de bloque, Massa se sumó a su última reunión de Labor Parlamentaria en el Salón "Delia Parodi", a donde ingresó con el termo y el mate en sus manos.En ese ámbito también intercambió abrazos con un conjunto de legisladores opositores como Mario Negri, Cristian Ritondo y Omar De Marchi.