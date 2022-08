Causa Vialidad: crece el respaldo a Cristina Kirchner y hablan de “persecución”

Funcionarios del Gobierno nacional y referentes del Frente de Todos, entre ellos el jefe de Gabinete, Juan Manzur y el ministro de Justicia, Martín Soria, coincidieron hoy en señalar que el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, cuya segunda jornada de exposición del alegato de la fiscalía se desarrollaba hoy y que tiene a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como una de las acusadas, constituye una "persecución judicial" y "la expresión más grotesca de 'lawfare'"."Hubo un direccionamiento grosero, inadmisible, a favor de Báez", dijo Luciani en el segundo día de alegato final ante el Tribunal Oral Federal 2 en el marco del juicio por supuestos delitos con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.Si bien en esta etapa es obligatorio para los imputados presenciar el alegato, la Vicepresidenta fue autorizada por el Tribunal a no conectarse hoy y el próximo viernes a la plataforma Zoom por motivos de agenda parlamentaria en el Senado Nacional.La fiscalía retomó hoy pasadas las 8.30 el alegato, luego de haber anticipado ayer, en la primera jornada, que acusará por supuesta asociación ilícita y defraudación a los 13 imputados y su exposición se extenderá durante la tarde.En la segunda de las nueve audiencias que tiene previstas, el fiscal centró su atención en lo ocurrido en Santa Cruz desde 2003, con el dictado de normas y la firma de convenios entre Vialidad Nacional y provincial que según él "fueron relevantes para la maniobra".Mientras tanto, a través de la etiqueta #TodosConCristina, ministros del gabinete nacional y referentes de la coalición oficialista del Frente de Todos se expresaron a través de Twitter en respaldo de la Vicepresidenta.Por su parte, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, sostuvo que cree "en la inocencia de Cristina y esto va a quedar demostrado"."El alegato es una instancia de la cuestión judicial. Creo en la inocencia de Cristina y esto va a quedar demostrado", señaló el ministro coordinador esta mañana en declaraciones a la prensa al ingresar en Casa de Gobierno.En tanto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, señaló que "cada funcionario judicial que interviene en la persecución contra Cristina Kirchner entraba a escondidas al despacho de (Mauricio) Macri en la Casa Rosada" y agregó: "No es coincidencia. Es la expresión más grotesca de lawfare en nuestro país".Por su parte, Juan Martín Mena, viceministro de Justicia, consideró que "es delirante lo que están haciendo en términos de prueba. Ahora entendemos porqué peritaron sólo cinco obras del total, porque si lo hacía con todas se les destruía el relato".En tanto, para el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, "todas las causas que armaron para perseguir a Cristina Kirchner se fueron cayendo una por una. Por eso el lawfare jamás logró amedrentarla. El amor y la lealtad del pueblo es para siempre".A su turno, el titular de la cartera de Obra Pública, Gabriel Katopodis, publicó en su cuenta de Twitter: "La Argentina necesita una Justicia independiente, transparente, ágil y cercana a la gente. Cristina Kirchner es víctima, justamente, de todo lo contrario. Es imperioso para nuestro sistema democrático que esa justicia no funcione como un Partido Judicial".En tanto, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, sostuvo que existe "otra vez una embestida judicial y mediática contra Cristina Kirchner. La persecución como instrumento para hacer política daña a la democracia y al Estado de derecho", apuntó.También el secretario de Energía, Darío Martínez, aseveró que “lo que está ocurriendo con Cristina Kirchner es ejemplo de una justicia que se utiliza como instrumento político. Nuestra democracia exige una justicia independiente y transparente, que no se comporte como un partido judicial”, argumentó.Asimismo, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y sus ministros manifestaron su repudio contra "el lawfare y la persecución" a la vicepresidenta y manifestaron a través de redes sociales su apoyo hacia la exmandataria."Contra el lawfare y la persecución a Cristina Fernández de Kirchner", expresó Kicillof en su cuenta de Twitter.En ese tono, el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, se pronunció "contra el lawfare y la persecución a Cristina", mientras que el titular de la cartera de Producción, Augusto Costa, posteó en redes sociales: "La persiguen por defender siempre al pueblo. Contra el lawfare".También, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, expresó: “Creo profundamente en la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner. Estoy convencido que después de terminar todo el juicio va a demostrar su inocencia, como pasó con el dólar futuro”.En declaraciones radiales, el senador nacional Oscar Parrilli dijo que el juicio contra la Vicepresidenta es "una fenomenal puesta en escena", y fustigó: "Más que un fiscal, Luciani parecía un columnista de TN y La Nación+" y añadió: "Usaba hasta las mismas palabras que usan estos medios".Asimismo, el juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29 de la ciudad de Buenos Aires, Juan María Ramos Padilla, señaló a Télam Radio: “Esta sentencia ya está escrita y firmada. Como no hay argumentos, han tenido que preparar algún relato y dramatizarlo. Vemos una cuestión que ya la sabíamos todos los que caminamos Tribunales: que van por la proscripción de Cristina”.

El juicio se realiza de manera semipresencial, con los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu conectados desde una sala de audiencias de Comodoro Py 2002 y el resto de las partes de manera remota.Un problema con la conexión a Internet en los tribunales del barrio porteño de Retiro obligó a disponer un cuarto intermedio y a un cambio de sala por parte del Tribunal, que pudo retomar la audiencia después de un corte de media hora.Además de la Vicepresidenta son juzgados Báez, el exministro de Planificación Federal Julio de Vido y exfuncionarios del área como Julio López y Carlos Kirchner, entre otros. Fuente: (Télam)