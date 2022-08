La Cámara de Diputados aceptó la renuncia de Sergio Massa

La Cámara de Diputados aceptó esta tarde por unanimidad la renuncia de Sergio Massa a su banca de legislador por la provincia de Buenos Aires, quien fue designado como ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura y asumirá este miércoles en el cargo.Previamente, Massa había presentado su renuncia como diputado y presidente de la Cámara baja, con un mensaje de despedida y agradecimiento a sus pares de todos los bloques, al tiempo que anticipó que en su rol de "superministro" regresará al Congreso a buscar consensos.La sesión especial comenzó minutos antes de las 15, casi con una hora de retraso, luego de que la reunión de labor parlamentaria y el encuentro a solas que Massa mantuvo con los diputados del Frente de Todos a modo de despedida."Obran en secretaría las renuncias que he presentado a la Presidencia del cuerpo a la banca de diputado", leyó el líder del Frente Renovador antes de poner a votación sus dimisiones.El designado ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, expresó: "Me voy con una convicción, muchas veces he escuchado que el Congreso es el ámbito de los acuerdos, es donde las distintas fuerzas políticas representadas de alguna manera pueden encontrar consensos. La Argentina necesita que más allá de nuestro debate apasionado, convencido, necesita que en algunos temas tengamos la humildad, la tolerancia y la capacidad de construir consensos y políticas de estado", resaltó.Y agregó: "Mañana empieza otra etapa y sepan que desde mañana en esa nueva etapa que empieza voy a venir una y cien veces a esta casa, que es la casa del pueblo, de la democracia, a buscar que más allá de nuestras diferencias podamos darle a los argentinos en cuatro, en cinto o en diez temas, políticas de estado".

La sucesión

Emotiva reunión del bloque del FDT

Se espera que se elija como presidenta del cuerpo legislativo a la legisladora del Frente de Todos, Cecilia Moreau.Al dimitir Massa a su banca, le corresponde jurar como diputado al presidente del Partido Piquetero, Juan Marino, un dirigente de 34 años que en la actualidad se desempeña como funcionario en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, que conduce el referente de La Cámpora Andrés "Cuervo" Larroque.El presidente del bloque radical, Mario Negri, anticipó al ingresar al Congreso que el interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) se abstendrá en la votación para elegir a la legisladora del Frente de Todos (FdT) Cecilia Moreau como sucesora de Sergio Massa."Le toca a la primera minoría, que es el oficialismo, tener la presidencia de la Cámara de Diputados. Este cambio es por cuatro meses porque en diciembre se eligen de nuevo todas las autoridades de la Cámara baja. Nosotros nos vamos a abstener hoy", anticipó Negri.El dirigente radical agregó: "Como presidente de la Cámara hay que tener equilibrio y controlar las pasiones, porque se es presidente de todo el cuerpo. No es cuestión de atropellar, los números están muy parejos, porque en ese caso no andaremos bien. Esperemos que en estos cuatro meses la Cámara funcione de acuerdo a los problemas urgentes que tiene la sociedad".En la previa a la sesión, Massa participó de una emotiva reunión del bloque del Frente de Todos (FDT) donde se decidió postular como titular del cuerpo a Cecilia Moreau, que incluyó lágrimas y abrazos entre el designado ministro de Economía y sus compañeros de bloque.La bancada de diputados del FDT -conducida por Germán Martínez- se reunió al mediodía para ratificar la postulación de la actual vicepresidenta del bloque oficialista y, en ese marco, se sumó Massa para despedirse de sus pares previo a la sesión especial en el cual se tratará su renuncia como legislador, tras haber sido electo en octubre del 2019.En la emotiva reunión, no faltaron los abrazos, lágrimas, fotos y los deseos de "mucha suerte" en la misión que tendrá al frente de una cartera ampliada que reúne a los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo, y Agricultura, indicaron fuentes parlamentarias.Tras participar de la reunión de bloque, Massa se sumó a lo que será la última reunión de Labor Parlamentaria en el Salón "Delia Parodi", a donde ingresó con el termo y el mate en sus manos.En ese ámbito también intercambió abrazos con un conjunto de legisladores opositores como Mario Negri, Cristian Ritondo y Omar De Marchi.