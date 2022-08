UPCN: “sin Ley de grados corre riesgo la continuidad de la Orquesta Sinfónica”

Desde UPCN, “se hace responsable al gobierno provincial del posible vaciamiento de la Orquesta Sinfónica, si no se aprueba el proyecto de la Ley de Grados”.“En el marco de la protesta que viene llevando adelante desde hace meses, el sábado pasado, en su presentación, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ejecutó la mitad del repertorio. Con esa modalidad, una vez más, puso en evidencia la dilación en el tratamiento del proyecto de ley de Grados que está pendiente desde hace años”, indicaron desde el gremio en un comunicado enviado a este medio.Tal como vienen haciendo en las últimas presentaciones, antes del concierto los músicos leyeron frente al público una nota en la que explican las razones de esa medida de fuerza.El escrito expresa que "la ley de Grados es un sistema que permite el ascenso por instancias en base a la antigüedad y desempeño, posibilitando una movilidad que, si bien existe para el resto de los agentes de la administración pública y en otras orquestas del país, es prácticamente nula en nuestra orquesta", esgrimieron.La nota también señala que la ausencia de esa ley "pone en riesgo el proceso de puesta en valor de la orquesta; un objetivo que se viene llevando a cabo hace más de 10 años con el esfuerzo conjunto entre el Gobierno y los trabajadores", remarcaron.“Las y los músicos advirtieron que próximamente se realizará un concurso de ingreso a la Orquesta y sin la aprobación de la ley de Grados hay pocas posibilidades de incorporar personal calificado”, comunicaron desde el gremio.En ese orden, advirtieron que “la situación es muy preocupante ya que, si no se toma una resolución mediante la aprobación de la mencionada ley, corre peligro la continuidad de la Sinfónica de Entre Ríos: los músicos eligen integrar otras orquestas que les brindan mejores condiciones y remuneración. De esta manera, de a poco se van produciendo vacantes que no se cubren, lo que pone en riesgo la calidad artística que el público valora y el gobierno elogia en los discursos”, señalaron desde UPCN.