Santa Fe ratificó que no adelantará las paritarias a estatales y docentes

El ministro de Trabajo de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, ratificó que el Gobierno provincial no adelantará la revisión del acuerdo salarial acordado en las paritarias de marzo pasado pese a los paros que concretarán esta semana los trabajadores de los sectores de salud y educación, a los que se sumaron los estatales.



En ese sentido, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) anunció un plan de lucha que se iniciará el miércoles con un paro por 48 horas en todos las reparticiones del Estado, en tanto la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) informó que hoy definirá medidas de acción ante la falta de respuestas del Gobierno.



"El Gobierno ratifica la postura del acuerdo de marzo", afirmó Pusineri, quien explicó que ese entendimiento "posibilita un mecanismo para el tratamiento de los salarios del sector público".



El funcionario dijo que la administración de Omar Perotti respetará el cronograma de marzo, que concluirá con un aumento del 8% de los salarios en agosto y un tramo idéntico en septiembre, cuando se realizará "la revisión de la política salarial".



En ese sentido, apuntó que esos incrementos "no son sumas menores, ya que en la provincia lo salarial es lo que más ocupa en el presupuesto".



El ministro fue consultado por radio Universidad de Santa Fe debido a los paros anunciados por la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), ambos por 48 horas entre hoy y el miércoles, y la Unión Docentes Argentinos (UDA), cuya medida será por 72 horas entre martes y jueves.



Además, la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) llevará a cabo un paro de 48 horas entre hoy y el miércoles, que se suma al del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (Siprus), que parará por 24 horas en la jornada de hoy.



"Nosotros hace dos años que convivimos con cada uno de los gremios de la administración, con un esquema de aumentos largos y revisión. No estamos en un esquema de cláusula gatillo en el cual uno esperaba el índice inflacionario y a los 60 días actualizaba", aclaró Pusineri.



En esa línea, el funcionario añadió que el actual esquema "implica que durante un conjunto de meses los salarios quedarán ubicados por encima de la inflación, y este desfasaje se va a ir corrigendo en los meses que faltan y con la revisión que vamos a hacer en septiembre".



El acuerdo salarial de marzo entre el Poder Ejecutivo provincial y los gremios constó de un aumento del 46%, dividido en un 22% en marzo y tres tramos de 8% cada uno en mayo, agosto y septiembre.