Construyen oficinas del Instituto del Seguro contiguas al Centro de Convenciones

Política Bordet reunió al gabinete económico y estableció objetivos para próximos meses

“Avance significativo”

El gobernador Gustavo Bordet, junto al presidente del Instituto Autárquico Provincial del Seguro (Iapser), Tomás Proske, recorrió las nuevas oficinas que construye el organismo, contiguas al Centro Provincial de Convenciones de Paraná.“Estuve con el presidente del Iapser recorriendo el avance de obra de las oficinas que van a formar parte de un gran complejo que dará una mayor proyección al Instituto del Seguro, pero que fundamentalmente pone en valor toda esta zona y a este complejo”, señaló el mandatario.Agregó que “el complejo que se conformará con la Vieja Usina, el Centro de Convenciones y este nuevo edificio, dará una dinámica desde lo turístico, lo cultural y al esparcimiento, no sólo por las estructuras para las oficinas, sino que toda la comunidad va a tener un lugar para poner de cara a Paraná con una proyección turística en el futuro”.Una vez que esté concluido, el edificio terminará de integrar una serie de espacios que se han ido recuperando progresivamente, con los años, como la Vieja Usina, el Instituto Audiovisual y el Centro Provincial de Convenciones y, a la vez, potenciará las actuales áreas naturales y de recreación circundantes.Por su parte, al presidente del Iapser, Tomás Proske, precisó que en la oportunidad analizaron el estado de situación de todos los proyectos "que tenemos en marcha e hicimos una recorrida por la obra de las nuevas oficinas administrativas de Iapser Seguros que se están construyendo en las inmediaciones del Centro Provincial de Convenciones, las que llevan un avance significativo y esperamos que para el mes de octubre ya pueda tener toda la estructura de hormigón terminada y así poder avanzar con el resto de la obra".Resaltó que esta obra "no sólo repercute para la compañía, sino para la ciudadanía en general, dinamizando esta inversión en economía real".El presidente de la entidad, añadió que "el encuentro de hoy se da en el marco de las reuniones que desarrollamos periódicamente, en esta oportunidad trabajamos sobre el último balance que cerro en julio, balance que dio positivo, lo que muestra a las claras nuevamente la solvencia y proyección que tiene la compañía".También "hablamos sobre las acciones comerciales a llevar adelante en ese marco venimos trabajando en forma conjunta con el gobernador para realizar convenios con otras provincias, en algunas ya tenemos participación comercial, otras no, en ese marco hicimos un repaso de las próximas provincias para poder ir a ofrecer los servicios del Iapser".Proske apuntó, que en la oportunidad también estuvieron hablando con la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila, "analizando las acciones que se llevaron adelante, que se vienen desarrollando, y las que se realizarán por parte la Fundación".