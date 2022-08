Jornada extendida: detalles de cómo se implementará y qué se priorizará

Criterios para definir las escuelas en la experiencia piloto

“Tenemos un piso de experiencia piloto bastante ambicioso”



“Las pruebas de 2019 nos pusieron en alerta”

El Consejo General de Educación (CGE) aprobó la propuesta educativa yA través de la Resolución Nº 2828/22, el CGE busca fortalecer los aprendizajes de Matemática, Lengua, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Digital e Inglés, esta última materia a partir de cuarto grado.En función de los aspectos concursales, los mismos fueron consensuados con los gremios docentes en la paritaria de Condiciones Laborales. Habrá más de 1800 docentes involucrados.dialogó cony afirmó que el nuevo programa irá comenzando en estos días teniendo en cuenta el sistema concursal detallado en la resolución al respecto. “La idea es que ya el lunes próximo las 188 desarrollen este nuevo sistema”, dijo.La nueva modalidad “no está pensado en una lógica de taller, como lo es en las escuelas NINA (las de jornada completa, en las que en el contra turno, es con experiencia de taller, si bien se dialoga con lo que se hace curricularmente)”, destacó.Lo que se hará es ampliar a otros grados la enseñanza del inglés y que eso se articule con el acompañamiento al estudio que va a estar orientado específicamente a mejorar los indicadores de comprensión lectora y matemática”, dijo.Al ser consultado, Müller cómo se trabajará en el caso de las instituciones educativas que ya cuentan con acompañamiento al estudio, dijo quey deberá haber un proyecto institucional de toda la escuela. Será una nueva escuela primaria que tiene que contemplarse, no ya pensando en algo extra. Llevará un proceso”.Y añadió que “probablemente en la transición será entendida como una hora más, aparte de lo que pasa en las cuatro horas tradicionales. Lo que vamos a trabajar es que eso sea una sola cosa; en vez de tener cuatro horas, se pasará a tener cinco”.“Hay un porcentaje amplio de escuelas que tienen más de las cuatro horas tradicionales, lo que ocurre en esas 114 escuelas era que era limitada a todo el segundo ciclo, en otras limitada a quinto y sexto grado y no una hora completa, sino cuarenta minutos;Lo que vamos a seguir haciendo en esa transición es apuntar a un universo que son 723 escuelas de ruralidad dispersa, de personal único, de cuarta categoría, que son instituciones que generalmente no comparten edificio, que tienen las condiciones dadas para esa ampliación. Es el paso siguiente en este programa”, definió el presidente del CGE.Puso relevancia en que “se puso un piso de experiencia piloto bastante ambicioso, que tenía que ver con priorizar las escuelas que ya tenían alguna extensión de jornada, para hacer un acto de justicia con los directivos que sin un plus salarial ya venían desarrollando esto”.“Ha habido muy buena recepción” de las comunidades educativasManifestó que sobre esta iniciativa “ha habido muy buena recepción” de parte de las comunidades educativas. “Hemos tenido la voluntad de hacerlo en primer lugar, con el consenso de los actores de la comunidad”, acotó., por el momento implica un esfuerzo que van a tener que realizar las instituciones. El programa, que es un convenio con el Ministerio de Educación de la Nación, no contempla el financiamiento para esas instituciones. Nunca lo ha sigo con esa lógica, pero uno cree que de la gestión de nuestro gobierno provincial se ha avanzado, sobre todo el año pasado y este año seguramente va a ser igual, con una ampliación progresiva de reconocimiento de cargos a las escuelas de gestión privada”.Müller manifestó queque, “tienen otra dinámica respecto de los tiempos, con un ‘sujeto’ distinto”.Entre los fines fundamentales de esta implementación, se busca “mejorar los indicadores en lengua y matemática, con prioridad. Es una respuesta concreta a la preocupación que tenemos por los efectos de la pandemia en los aprendizajes, como problemas que veníamos viendo previamente. La primaria era un ámbito en el cual no pensábamos que estaba el problema, siempre se había puesto el foco en la escuela secundaria. Las pruebas de 2019 fueron las primeras que nos pusieron en alerta: teníamos un porcentaje de comprensión lectora en sector grado de la escuela primaria muy preocupante. Actuamos rápidamente el año pasado con el programa Leer, donde estamos trabajando en los dos primeros grados de la escuela primaria, con una metodología de abordaje de emergencia”, dijo.Reconoció que, refirió: “Será un módulo extra que tiene la cantidad de puntos índice, que es la forma en que se liquidan los haberes, de forma proporcional”. En el caso del maestro “tendrá un recibo de sueldo aparte, a los fines prácticos. Lo que cobran es bonificable, remunerativo”.“Estamos seguros que esto que comienza a implementarse es para bien, para lo mejor de nuestros gurises entrerrianos. Nos vamos a ir adaptando todos a un cambio que para nosotros significa el desafío, junto a otros que hemos ido tomando. Es fundamental que pongamos el eje y la prioridad como lo ha asumido nuestro Gobierno, no solo en lo pedagógico, sino también en infraestructura escolar, en infraestructura y trabajo, puntos sensibles que escuchamos de parte de la sociedad. Entendemos que la educación es el camino para mejorar la situación crítica que estamos atravesando como país”, acotó Müller.