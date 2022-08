Confirman que Cecilia Moreau reemplazará a Massa en la presidencia de Diputados

El jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, confirmó hoy que desde la bancada oficialista propondrán mañana en una sesión especial a la diputada nacional Cecilia Moreau como presidenta de la Cámara baja en reemplazo de Sergio Massa, quien dejará el cargo para asumir en las próximas horas como "superministro" de Economía en el Poder Ejecutivo nacional."Vamos a plantear formalmente en el bloque que podamos proponer a Cecilia en la sesión de mañana para que ocupe la presidencia de la Cámara", dijo el santafesino, que encabezará una reunión de la bancada oficialista este martes al mediodía, antes del comienzo de la sesión en la que se aceptará la renuncia de Massa como diputado nacional y presidente del cuerpo."Estamos contentos de la decisión porque sabemos de sus cualidades humanas y políticas", agregó Martínez en diálogo con la prensa acreditada de la Cámara de Diputados, incluyendo NA.Según señaló, la idea es que sea "una sesión serena, tranquila y simple", aunque dependerá de la cantidad de diputados que quieran hacer uso de la palabra.En principio, para la designación formal de Moreau, que será la primera mujer en la historia en conducir la Cámara baja (desde 1854), no habría una votación nominal sino que se definiría a mano alzada.La sesión será abierta por Massa, que pondrá en consideración su propia renuncia como titular de la cámara y también como diputado nacional. Una vez que ambas renuncias queden aprobadas, cederá el sillón de la presidencia al vicepresidente primero, Omar de Marchi (PRO), quien presidirá el resto de la sesión. Al retirarse del estrado, Massa se ubicará en el palco del recinto para seguir el desarrollo de la sesión.Acto seguido, De Marchi pondrá en consideración la designación del reemplazo de Massa en la presidencia. Martínez propondrá el nombre de Cecilia Moreau, y los presidentes de bloque tomarán la palabra para referirse a las cualidades de la diputada massista que justifican su encumbramiento como titular de la Cámara baja.Aprobada la designación, Moreau pasará al frente para ocupar la presidencia y concluir la sesión especial.A continuación, prestaría juramento el líder y fundador del Partido Piquetero, Juan Marino, para ocupar la banca que dejará vacante Massa por el Frente de Todos.El joven izquierdista de 34 años, se ubicaba en el puesto 29° de la lista que encabezó el líder del Frente Renovador en 2019, por lo que le tocará completar el mandato que termina en diciembre del año que viene.Para que mañana pueda jurar quien hasta ahora se desempeñaba como director de Organización Territorial en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense deberá destrabarse un trámite administrativo en la Justicia electoral.Con 45 años de edad, la hija del histórico dirigente radical devenido en kirchnerista Leopoldo Moreau fue militante de la UCR desde su juventud y abandonó el partido centenario en 2014 para sumarse a las filas del Frente Renovador de Massa.En 2015 fue electa diputada nacional por el sello UNA (Unidos por una Nueva Alternativa) y 2019 fue reelecta por el Frente de Todos, en ambos casos en representación de la provincia de Buenos Aires. Actualmente es vicejefa de la bancada oficialista y presidenta de la determinante comisión de Legislación General.Como una profecía política, la historia repite con Cecilia Moreau en este agosto de 2022 lo mismo que ocurrió con su padre Leopoldo en abril de 1989, cuando éste asumió la presidencia de la Cámara de Diputados ante la renuncia del también radical Juan Carlos Pugliese, quien pidió la licencia en su cargo como legislador para jurar como ministro de Economía nacional, en reemplazo de Juan Vital Sourrouille.Cecilia Moreau pertenece al ala más progresista del massismo y ha cultivado un excelente vínculo con el kirchnerismo y en particular con Máximo Kirchner en los tiempos en que él era presidente del bloque oficialista y ella lo acompañaba como vicejefa.También Moreau suele llenar de elogios al gobernador bonaerense Axel Kicillof, que junto a Cristina y Máximo Kirchner conforman la triada esencial del kirchnerismo más puro.Cuando Máximo renunció como titular de la bancada, ella puso su renuncia a disposición, pero no se la aceptaron y siguió en el mismo lugar.