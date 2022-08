Diputada cuestionó que "Entre Ríos no participó" de la Expo Rural en Palermo

Más de un millón de personas recorrieron la 134° Exposición Rural en el barrio porteño de Palermo. “Lamentablemente no estuvo presente el stand de una de las provincias agropecuarias por excelencia como es nuestra Entre Ríos”, opinó la diputada provincial de Juntos por el Cambio, Ayelén Acosta.



“La edición 2022 de la Rural de Palermo tomó relevancia debido a que es la primera de plena presencialidad tras la Pandemia y, a su vez, ocurre en un contexto de tensiones entre el gobierno nacional y el campo”, explicó la legisladora y agregó: “Sabemos que este gobierno nacional que tanto daño nos hace a diario no solo no acompaña al principal motor económico de nuestro país, sino que obstaculiza constantemente su crecimiento. Una vez más, el alineamiento del gobernador Bordet con esa postura del gobierno de Cristina Kirchner fue total”.



“Celebro al menos que haya optado por ser genuino con su ideología”, señaló Acosta al remarcar: “Desde Juntos por el Cambio seguiremos apoyando al Campo como a cada sector o emprendedor que día a día apueste por el futuro de nuestro país”.