El gobierno provincial suma más infraestructura en centros de educación física

“Acompañamos con obras de infraestructura para que los deportistas tengan las mejores condiciones de rendimiento", dijo el gobernador Gustavo Bordet en la apertura de sobres para ejecutar trabajos en centros de educación física de Paraná y Concordia, que demandarán más de 63 millones de pesos.



El primer mandatario entrerriano, encabezó este viernes en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, junto a la vicegobernadora Laura Stratta y al presidente del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia, el acto de apertura de las ofertas para ejecutar las obras de cerramiento de la pileta del Centro Provincial de Educación Física N° 1 Evita, ubicada en el Complejo Escuela Hogar Eva Perón, de Paraná, y de terminación del gimnasio del Centro de Educación Física N° 4, de Concordia.



Tras agradecerle al presidente del Comité Olímpico por su presencia nuevamente en la provincia y resaltar su personalidad en el ámbito deportivo, y a todos los referentes del deporte, el gobernador Gustavo Bordet sostuvo que “tras los logros y éxitos de los deportistas, hay un proceso muy largo, de esfuerzo, de sacrificio, tenacidad y de sobreponerse a muchas actividades que hacen que no sean casualidades cuando se logran resultados. Esto forma un gran mérito de las personas que desarrollan un deporte individual o colectivo que debe ser acompañado con obras de infraestructura por el gobierno de la provincia para que los deportistas tengan las mejores condiciones de rendimiento".



Precisó que este sentido, además de las obras que ya se han realizado, en la ocasión se procedió a la apertura de sobres para la ejecución de dos obras importantes como las terminación con equipamiento para el gimnasio del polideportivo de Concordia y el cerramiento de la pileta en la escuela Hogar, de Paraná que permitirá que los chicos y chicas cuenten con piletas climatizadas y cerradas con natatorios públicos en invierno. También destacó la evolución que va teniendo la pista de atletismo de alto rendimiento que se va a construir en el Parque Berduc, de Paraná, que será la tercera en la provincia.



"La verdad que estamos muy contentos porque son obras que hacen que se dinamice el deporte y fundamentalmente que ganemos en valores porque, si algo difunde el deporte, sobre todo el deporte olímpico, son valores. Y en una sociedad y un mundo que está en crisis lo que se necesitan son personas con buenos valores", remarcó el gobernador.



Y agregó: "Nosotros como Estado tenemos la obligación de generar las condiciones para que ese rendimiento deportivo pueda optimizarse y tener en paralelo un acompañamiento a nuestros deportistas. Hay muchas maneras de hacerlo, pero quizás la más duradera e importante son las obras de infraestructura para que pueda aplicarse ese esfuerzo cotidiano de la mejor manera y que pueda existir una equiparación con deportistas de otras provincias y también de otros lugares del país y la región. Hemos decidido tomar varias medidas y acciones que tienden justamente a eso", aseguró.



Detalló que en la apertura de sobres se contemplan dos obras orientadas "a mejorar nuestras instalaciones deportivas" como es la última etapa de un gimnasio en Concordia que "incluye la parte fina y el equipamiento para que puedan practicarse todas las disciplinas". En ese sentido, recordó que el presidente del Comité Olímpico le advirtió sobre el ancho de los gimnasios en función de las medidas olímpicas. "Tomé al pie de la letra el consejo en el ancho para jugar disciplinas como el handball y la altura para vóley, por ejemplo. Con esta apertura de sobres en poco tiempo se concluirá esta obra", precisó.



En tanto, informó que en Paraná "ya comenzó la obra y está muy avanzada para la pista de atletismo con piso sintético que es lo que se requiere para poder competir en alto rendimiento y que en los próximos meses la estaremos inaugurando. Esto sin duda mejora el rendimiento, y al igual que Concordia y Concepción del Uruguay, Paraná tendrá su pista, que posibilitará que muchos atletas de Santa Fe también puedan venir, porque las provincias formamos un sistema federal en la Argentina y somos parte de un gran país y no hay en esto fronteras. Las fronteras son apenas divisiones administrativas, no obstáculos geográficos que nos separan".



Por otro lado, destacó lo que tiene que ver con el deporte social, “donde también orientamos buena parte de nuestra gestión" y, en ese sentido, mencionó que "estamos abriendo los sobre para el cerramiento de la pileta del escuela Hogar Eva Perón, de la ciudad de Paraná, con lo cual los chicos van a tener la posibilidad de la climatización y poder realizar actividades natatorias durante el invierno, que hoy no lo pueden hacer. En esto, Mariel (Ávila), tuvo muchísimo que ver porque ha trabajado mucho en el hogar escuela, ha transformado ese espacio tan querido para los paranaenses y los entrerrianos y cuando me trajo la propuesta la llevamos adelante".



"El deporte social es algo que nos convoca, que nos hace llegar a sectores que si no estaría el compromiso del Estado aplicar fondos para eso, directamente no tendrían ninguna posibilidad de practicar una disciplina deportiva", subrayó.



Y agregó: “Se trata de ver el deporte como algo integral, no como compartimientos estancos; el deporte nos une, nos hace mejores a todos y fundamentalmente el compromiso de una gestión con el deporte tiene que ver con eso. Porque el deporte, si algo forma, es valores en las personas; y creo que la principal crisis que tienen las sociedades modernas es la crisis en la formación de valores. El deporte justamente forma valores y una persona con valores es una buena persona. Por eso los deportistas son siempre buenas personas", finalizó. Apoyo a la inversión en infraestructura A su turno, el presidente del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia, se manifestó muy feliz de estar con en Entre Ríos "con el gobernador, la vicegobernadora y el secretario de Deportes, además de otros funcionarios, y acompañarlos en esta jornada que se está haciendo sobre igualdad de género y administración deportiva".



Luego celebró la anunciada inversión en infraestructura "que será muy importante para el deporte entrerriano y argentino". "Habrá más infraestructura para que nuestros atletas puedan entrenar, competir a nivel nacional y proyectarse a nivel internacional", resaltó, al tiempo que indicó que "es muy importante poder ir concretando todo lo que se viene trabajando en materia de deportes y felicitarlo al gobernador, a la vicegobernadora, por la gestión porque es fundamental como legado tener terminado ese centro de alto rendimiento que nos va a permitir en el atletismo, en el hockey, en los deportes de conjunto que seguro uno de ellos va a ser el handball, poder entrenar y desarrollarse en Concordia, como también en Paraná con la pista y con toda la infraestructura que se viene ejecutando".



"Entre Ríos tiene un significado especial para nosotros porque de aquí fue oriundo José Zubiaur que formó parte de la fundación del Comité Olímpico Internacional, el único argentino que estuvo en la Sorbona de París", afirmó y luego agregó que fue "la primera provincia con la que suscribimos un convenio de cooperación para incorporar el olimpismo como contenido curricular y agradezco por ello al Consejo General de Educación".



También destacó que "hemos podido avanzar en la celebración del Día Olímpico" y que Entre Ríos "es la provincia que más participantes tiene todos los años en el concurso de arte y cultura que desarrolla el Comité Olímpico".



Tras hacer referencia a la tarea que lleva adelante el Comité Olímpico, incluida la capacitación de los recursos humanos, educación olímpica, deporte y calidad de vida, y la sostenibilidad del deporte, entre otras, Moccia indicó que "uno de nuestros objetivos es poder estar en cada lugar donde se nos requiera para poder colaborar en el desarrollo deportivo que es lo que nos moviliza a todos. El deporte es un eje central para el desarrollo de la sociedad, para la formación, para la transmisión de valores y para generar conciencia de ciudadanía, de pertenencia y de compromiso con lo que tanto bien y tan felices nos pone a todos".



En el acto también participaron la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila; los ministros Planeamiento, Marcelo Richard; de Producción, Juan José Bahillo; y de Desarrollo Social, Marisa Paira; el secretario de Deportes, José Gómez; el presidente del Consejo General de Educación, Martin Müller, intendentes, legisladores provinciales, representantes de entidades deportivas y deportistas entrerrianos. Las obras En el acto se procedió a la apertura de ofertas correspondientes a dos obras. Una de ellas es el cerramiento de la pileta del Centro Provincial de Educación Física N° 1 Evita (Complejo Escuela Hogar Eva Perón), de Paraná, y la otra son las terminaciones generales del gimnasio del CEF N° 4 ISEEF, de Concordia.



En Paraná, se ejecutará el cerramiento de la pileta del Centro Provincial de Educación Física Nº 1 Evita. Se trata de un cerramiento con estructura metálica y carpa desmontable en el que el gobierno entrerriano invertirá más de 12 millones de pesos.



La obra beneficiará a los niños que realizan sus tareas escolares con apoyo docente, deportes, recreación, talleres de oficios y actividades artísticas alrededor de jardines y parquizado.



El proyecto plantea la intervención en el Complejo Escuela Hogar Eva Perón, situado en avenida Don Bosco 749 de la capital provincial. La inversión de fondos provinciales será de 12.305.744,46 pesos.



Se llevará a cabo esta obra complementaria a la climatización de la pileta con un cerramiento de estructura metálica y carpa desmontable con el fin de extender el período útil de la misma sin encontrarse condicionada por los factores climáticos. El plazo de ejecución es de 45 días.



En tanto, en Concordia se llevarán adelante las terminaciones generales del gimnasio del CEF N° 4 ISEEF. El presupuesto oficial asciende a 51.627.587 pesos y se establece un plazo de ejecución de 180 días corridos.



La obra consiste en la finalización de construcción de un edificio para un buen uso y desarrollo de actividades. En el sector de juegos se colocará un piso deportivo de madera lustrada. La tribuna de planta alta contará con elementos de seguridad y escaleras de distribución.



Por otro lado, en el sector exterior del gimnasio, se colocarán barandas de seguridad en las veredas perimetrales y se realizarán terminaciones en los pisos de las rampas. Se realizarán a la vez trabajos de pintura interior y exterior, cielorraso y revoque fino en algunos sectores. En el exterior se colocarán placas cementicias y luego serán pintadas con pintura texturada.