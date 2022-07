La Cámara de Diputados convocó a sesión para elegir al reemplazante de Massa

Política Sergio Massa anticipó que el miércoles anunciarán nuevas medidas económicas

La Cámara de Diputados se reunirá el próximo martes para tratar como tema principal la renuncia del titular del cuerpo, Sergio Massa, y luego elegir a su reemplazante.El bloque de diputados nacionales del Frente de Todos pidió a la Cámara una sesión especial para el martes que viene, a fin de darle un cierre formal al paso de Massa por la Cámara baja."Desde el Bloque del FDT solicitamos una Sesión Especial a realizarse el martes 2 de agosto a las 14, para tratar la renuncia a la presidencia del cuerpo del diputado @SergioMassa y la elección de su reemplazo", informó la bancada a través de su cuenta de la red social Twitter.El pedido de sesión especial fue presentado por el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, y con la firma de Cecilia Moreau, quien pica en punta por estas horas para ser la reemplazante de Massa al frente de la Cámara baja.Fuentes parlamentarias del oficialismo a las que NA tuvo acceso ya dan a Moreau como "casi segura" reemplazante de Massa, y señalan que la designación se habría tomado en base a diálogos con las distintas "instancias jerárquicas" del Frente de Todos.Sin embargo, desde el entorno de la propia Moreau aseguraron a Noticias Argentinas que "confirmado no está", aunque reconocieron que "es un rumor muy fuerte".Cecilia Moreau no sólo es el número dos de la bancada oficialista, como coequiper del santafesino Martínez, sino que además es la presidenta de la comisión de Legislación General, un cuerpo clave en el que se discuten proyectos de enorme relevancia institucional.Por el lado de la oposición, el vicepresidente primero de la Cámara y diputado de Juntos por el Cambio, Omar De Marchi, sostuvo que "hay una costumbre o tradición parlamentaria, corresponde que sea así, que quien gobierna conduce la Cámara"."La responsabilidad es del gobierno y no es nuestra estrategia obstaculizar, como no lo hemos hecho hasta ahora, se han ido chocando solos. Esperamos que rápidamente definan un sucesor porque el Parlamento tiene temas pendientes urgentes, como la ley de alquileres por ejemplo", resaltó el mendocino.