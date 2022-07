UPCN pidió “mayor esfuerzo” al gobierno y “representatividad” en la paritaria

El gobierno provincial adelantará un 10 por ciento del aumento acordado en paritarias a docentes y estatales. El incremento será con los haberes de julio y se pagará por complementaria; el restante 6,16 se abonará con los haberes de agosto. Así fue comunicado por el ministro de Economía, Hugo Ballay, a los representantes de los gremios que fueron convocados este viernes.De igual manera, Domínguez dio cuenta de la “disconformidad” de UPCN “porque la situación salarial debe tener un mayor esfuerzo por parte del gobierno”. “Pedimos que la semana próxima se habilite la discusión paritaria con representatividad, que es uno de los puntos fundamentales que UPCN planteó al gobierno desde el inicio de la paritaria, porque si bien no podemos anticipar cuál es el porcentaje de aumento que pediremos para el segundo semestre, es importante ponerse de acuerdo con lo metodológico: cómo haremos para que el salario no pierda frente a la inflación, que es la que viene sucediendo en estos dos últimos meses”, fundamentó la sindicalista.El gremio que nuclea a los estatales entrerrianos solicitó que el tramo de agosto se adelante completo y empezar a discutir paritarias la semana que viene "ya que no solo se trata del porcentaje de aumento, sino definir lo metodológico. Sin embargo, el anuncio ya está decidido y no habrá revisión", manifestó Domínguez.En este marco, el cuerpo de delegados de Paraná se hizo presente en la puerta de Casa de Gobierno para acompañar a los dirigentes que participaron de la convocatoria y aguardar las definiciones. Al finalizar el encuentro, Domínguez informó lo definido por el Ejecutivo entrerriano y anunció: "Esta reunión es producto de que durante las últimas semanas hemos exigido que se atienda la situación de los trabajadores de la administración pública. Es un logro, pero no alcanza".