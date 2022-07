Galmarini afirmó que a Massa “le fue bien en todos los cargos que ocupó”

Política Massa anunciará a partir del lunes quiénes lo acompañarán en Economía

El dirigente peronista Fernando 'Pato' Galmarini aseguró hoy tener "la certeza" que el designado ministro de Economía, Desarrollo Productivo, y Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Massa, va a terminar su gestión con una "muy buena nota" por parte de la sociedad y ponderó que siempre "le fue bien en todos los cargos que ocupó"."Tengo la certeza que a Sergio le va a ir bien y que vamos a seguir mejorando los argentinos que estamos saliendo de una enorme recesión de cuatro años que serán recordados como los peores de la historia. Yo estoy seguro que le vamos a poner una muy buena nota cuando termine su gestión", pronosticó Galmarini, suegro de Massa en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10.El exfuncionario del gobierno de Carlos Menem y padre de la presidente de AYSA, Malena Galmarini, definió a su yerno como "un militante de mucho talento" que además es "un buen tipo, buen padre, gran hincha de Tigre y buen marido".En ese marco, el dirigente manifestó no tener dudas de que "Sergio llega sabiendo qué hay que hacer", pero advirtió que "una cosa es saberlo y otra es pelearse todos los días con quienes buscan impedir las acciones de una gestión"."A veces escucho hombres y mujeres que quisieran que no fuésemos gobierno. Parece que tuvieran ganas de que se fracture la democracia. Les digo que tengan mucho cuidado porque el peronismo no arruga. Somos buenos y comprensivos hasta que nos enojamos", apuntó.En ese sentido, el exsecretario de Deportes señaló que recientemente hubo "muchas declaraciones golpistas que buscaban una desestabilización".Sin embargo, recordó que tras varias dictaduras militares que costaron la vida de "miles de compañeros que ya no están", el peronismo siempre logró volver al Gobierno nacional."Que los que dicen barbaridades y bestialidades sepan que no arrugamos", puntualizó.