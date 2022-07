Desde UTA Paraná indicaron que el paro no afectará el servicio en la ciudad

Sociedad UTA anunció un paro nacional para el próximo martes

La paralización de los servicios anunciada por UTA Argentina abarca sólo al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y no al resto del país. El secretario gremial de UTA Paraná, Sergio Groh, aseguró que no les ha llegado ninguna comunicación del Consejo Directivo informando una medida nacional.“Por el momento no tenemos comunicado del Consejo Directivo Nacional”, indicó el sindicalista y aseguró que el servicio de transporte urbano de colectivos de Paraná funcionará normalmente el martes próximo.El anuncio causó confusión en algunos medios, que informaron que la medida tendría alcance nacional. Sobre ese punto Groh dijo a la agencia APF que “No puedo decir si sería para todo el país porque no tenemos nada, ninguna comunicación”. De este modo, descartó un paro en Paraná y aseguró que “por ahora” el servicio se brindará en forma habitual en la capital entrerriana. (APF)