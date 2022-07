Salario docente: Agmer pide “reapertura inmediata de nueva paritaria salarial”

Extensión de jornada en escuelas primarias

El gobierno provincial convocó a los gremios docentes a una reunión de trabajo este viernes a las 10, en Casa Gris. El objetivo es analizar la escalada inflacionaria actual de acuerdo a las pautas previstas hasta agosto en el acuerdo paritario vigente.la secretaria adjunta de AGMER, Ana Delaloye.El objetivo del gremio docente es el de “recuperar nuestro salario que viene depreciado en un porcentaje importante”. “En la docencia entrerriana hay un compromiso muy grande con la escuela pública, pero también mucha preocupación por la fecha en la que están llegando los salarios a un trabajador que no tiene su canasta básica completa, la que expresa el Indec”, fundamentó.En relación a la prolongación de jornada en 188 escuelas primarias de la provincia, Delaloye refirió que el reclamo de Agmer radicó “en que se respeten las condiciones salariares”. Fue en ese sentido que informó que será “un adicional remunerativo y bonificable, que será parte del salario de los trabajadores”.Desde el gremio explicaron que esta medida se expresará en puntos índice con impacto directo en el sueldo básico, de acuerdo a la antigüedad de cada docente y con todas las cargas patronales por obra social y aportes jubilatorios. En tanto que para los cargos directivos abarcará directora y vicedirectora y a los secretarios en aquellas escuelas donde no se cuente con el cargo de vicedirectora.Consultada a Delaloye qué ocurrirá en el caso de los docentes que presten servicio en dos escuelas que pasen a tener jornada extendida, ésta explicó que desde Agmer se solicitó “que se habilite la organización institucional y la posibilidad para los docentes que no están de acuerdo en esa jornada extendida, que puedan no firmar ese convenio y no realizarla, y que sea designado otro docente”. “Hay docentes que pueden tener dos cargos y en algunos casos, puede producirse incompatibilidad con otro cargo en otra repartición”, fundamentó.El Consejo General de Educación prometió que entre el 2 y 4 de agosto habrá jornadas institucionales en 188 escuelas de la provincia para comenzar a trabajar esta organización; y el 5 de agosto se debatirá el proyecto pedagógico de esa nueva escuela con la prolongación de jornada.