Suspenden sin goce de haberes al concejal acusado de corrupción de menores

El Concejo Deliberante de Rosario del Tala dispuso, este miércoles por la noche, la suspensión preventiva del edil Diego Zapata, sin goce de haberes. “Atento el proceso penal de investigación en trámite que debemos respetar el debido proceso y el derecho de defensa”, se propuso desde el organismo.Al respecto, argumentaron que “la medida de prisión preventiva dispuesta, le impide al referido concejal el efectivo ejercicio de su cargo”, mencionaron y agregaron que “las conductas punibles endilgadas son de gravedad institucional que dadas las circunstancias explicitadas corresponde, aplicar en forma preventiva la sanción correspondiente al estado de situación”.María Inés Ríos, concejal del bloque vecinalista, sostuvo en el recinto que se trata de una situación “anómala” porque “no está reglada específicamente”. “El concejal“Hemos pensado este proyecto de tal manera que contemple, una sanción por estar incurso en una instrucción penal preparatoria, lo que significa que hay evidencia de haber quebrantado el sistema jurídico, como también respetar el derecho de defensa y el principio de inocencia que se encuentran en nuestra constitución nacional y que no podemos obviar”, acotó.Ríos remarcó que “el concejal Zapata tiene derecho a defenderse de las acusaciones en su contra, y este Concejo, sin desconocer el principio de inocencia, también puede tomar medidas que lo alejen del cargo de concejal mientras dure el proceso”.“El cargo de concejal es un cargo electivo, de carácter político, no es una relación de empleo público típico, ya sea por el tiempo que demanda, que no son las 6 u 8 horas diarias continuas, primigeniamente era un cargo honorario, es decir se prestaba en forma gratuita. Hoy por hoy, todos los municipios de la provincia abonan emolumentos a los concejales, excepto en Cerrito, donde los concejales no reciben dieta. La dieta no tiene carácter remunerativo ni alimentario. Por lo tanto, la no prestación de la función de concejal, amerita disponer el no pago de la dieta que dicha función conlleva”, dijo la edil.“Ante la gravedad del caso, la existencia de menores a quienes no debemos re-victimizar, las familias de todos los involucrados, es que debemos extremar la prudencia en el manejo de la información y comentarios, confiando en el proceso judicial que se está llevando a cabo”, valoró por último. Fuente: (Análisis Digital)