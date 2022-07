Organizaciones sociales se movilizaron en Paraná: lo que reclamaron

“¡Basta de ajuste! ¡Fuera el FMI. Por trabajo, por salario contra el hambre y la pobreza”, es la consigna de las organizaciones sociales, Barrios de Pie y Libres del Sur, por la que convocaron a una protesta a nivel nacional. En Paraná, la movilización se trasladó hasta la sede de Desarrollo Social de Nación, sobre calle Carbó 750.“Hacemos una lectura de un escenario de crisis con estanflación, no queremos una inflación abrupta de la moneda ni elevados niveles de inflación interanual, porque eso llevará a un estallido social; lo que proponemos es la generación genuina de laburo y si no se puede lograr, comenzar con una universalización de la contraprestación del Potenciar Trabajo para tener una base de laburo para que la gente pueda tener un ingreso para cubrir las necesidades básicas de alimentación”, comunicó ael coordinador provincial de Barrios de Pie, Julián Jarupkin.Y agregó: “Desde Libres del Sur necesitamos tener un año con la canasta básica alimentaria estacionada, congelada, al igual que los bienes y servicios básicos, por los sectores más vulnerados, que son los desocupados, trabajadores informales y los beneficiarios del Potenciar Trabajo, además de los jubilados y los trabajadores de clase media baja que no están llegando a la canasta básica alimentaria que está en 105 mil pesos”.“Nos movilizamos para pedir un bono de 20 mil pesos para estos sectores y para que los alimentos que nos está debiendo el ministerio de Desarrollo Social lleguen en tiempo y forma a los merenderos y comedores comunitarios”, demandó al revelar que “los retrasos rondan los dos meses y medio”. “Y llega menos cantidad de productos, por lo que la dieta se reduce mucho, se comen muchos más carbohidratos y no proteínas, lo que lleva a déficit alimentarios y otras problemáticas ligadas a la salud”, denunció.Jarupkin dio cuenta de la preocupación “porque la demanda crece día a día y proviene de sectores que perciben un salario o una jubilación”. “Pasamos de 25 a 60 merenderos y comedores comunitarios en la provincia y no hay solidaridad que aguante, mas allá de almacenes y negocios de cercanía que nos acompañan”, reveló.En la oportunidad, se le consultó por los cuestionamientos a beneficiarios que perciben un plan social y no realizan una contraprestación a cambio. “El Potenciar Trabajo proviene de la ley de Emergencia Social que se logró a fines de 2016 gracias al movimiento piquetero ante la crisis que se venía y hoy estamos mucho peor. Esas declaraciones no son la realidad de las organizaciones sociales que nos formamos en la capacidad para dar respuestas a lo que creemos que hoy es necesario: la generación de empleo genuino, producción interna y mano de obra semi-industrializada”, fundamentó.Asimismo, Jarupkin desmintió que se pague a quienes se movilizan cuando se los convoca por parte de las organizaciones sociales. “Son beneficiarios del Potenciar Trabajo que no están pudiendo llegar a fin de mes y se reivindican con las banderas de lucha que como dirigentes sociales presentamos en movimientos populares, porque necesitamos una lógica de políticas públicas que vaya hacia la mejora de nuestra Nación, y no en detrimento ante los organismos internacionales”, argumentó.A nivel nacional, y que se replicaron en la capital entrerriana, fueron tres las demandas que poseen las organizaciones sociales: no a la criminalización de la protesta; equiparar el salario mínimo vital y móvil (47.850 pesos desde agosto) a la canasta básica (104.217 pesos en junio); y la entrega de alimentos a comedores y merenderos y de herramientas e insumos para el Potenciar Trabajo.