Otro ministerio nacional comenzará a utilizar lenguaje inclusivo

El Gobierno Nacional tendrá otro ministerio que se suma al uso del lenguaje inclusivo en sus documentos oficiales. Se trata de Obras Públicas, la cartera a cargo de Gabriel Katopodis, que dispuso esta medida argumentando que se utilizará “como mecanismo para desalentar el uso genérico del masculino”.



La decisión fue comunicada a través de la Resolución 244/2022 que salió publicada este jueves en el Boletín Oficial: “Promuévese el uso del lenguaje y la comunicación no sexista e inclusiva como formas expresivas válidas en las producciones, documentos, registros y actos administrativos de todos los ámbitos de este Ministerio, como mecanismo para desalentar el uso genérico del masculino”.



“Procédase a la adecuación de los modelos de notas, planillas, formularios y otra documentación de comunicación interna y/o externa a efectos de que su redacción resulte acorde al lenguaje inclusivo de género”, agrega la resolución en su artículo 2°. También se “invita” a los organismos descentralizados, empresas y entes que funcionan bajo la órbita del Ministerio de Obras Públicas a “adherir a la presente medida”.



Dichas áreas, además de las Secretarías, Subsecretarías y Direcciones de la cartera de Katopodis, que adhieran a la normativa deberán designar “cada uno de ellos” a una persona para “operar como enlace y capacitarse en el uso género inclusivo de la lengua”. “Dicha designación deberá ser comunicada a la Dirección de Relaciones Institucionales dependiente de la Dirección General de Coordinación Técnica e Institucional de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Obras Públicas en el plazo de 10 días hábiles de dictada la presente”.



El pasado mes de mayo, el Ministerio de Salud de la Nación dictó una resolución en la misma dirección promoviendo “el uso del lenguaje y la comunicación no sexista e inclusiva” en documentación oficial.



“Que el lenguaje androcéntrico invisibiliza a las mujeres y diversidades, por lo que es causa de discriminación hacia estos grupos y de vulneración de los derechos protegidos por la legislación internacional y nacional que rige en la materia. Que, por el impulso de los movimientos feministas y LGBTI+ se problematiza el uso del genérico del masculino, que refuerza y legitima una mirada androcéntrica, poniendo en tensión qué y cómo nombramos. Que el lenguaje está en continua transformación y construcción y promover el uso del lenguaje inclusivo supone un proceso de aprendizaje y, sobre todo, de des-aprendizaje para dejar atrás paradigmas que guiaron nuestras formas de nombrar e interpretar el mundo y avanzar en otros”, se fundamentó en los considerando en la resolución publicada esta madrugada.



Con el objetivo de cumplir con esta premisa, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad brindó una guía “para una comunicación con perspectiva de género”, que contiene “pautas concretas para la elaboración de los documentos gubernamentales, constituyendo una herramienta de acompañamiento cotidiano y consulta frecuente para contribuir con la labor diaria y cumplir con el objetivo aquí propuesto”.



Además, se destacó que también resultan “significativos” los aportes del “Manual de Estilo” de la Jefatura de Gabinete de Ministros y la “Guía para el uso del lenguaje no sexista e igualitario” de la Cámara de Diputados de la Nación.



“Dentro del ámbito de este Ministerio, cabe mencionar el documento ‘AYSA, hacia una comunicación con perspectiva de género. Guía rápida para un uso no sexista de la lengua’ que establece buenas prácticas de comunicación ya sea escrita, oral o a través de imágenes”, se remarcó para fundamentar que, en este marco, “resulta propicio contar con una norma que promueva el uso del lenguaje de género inclusivo en los actos, circulares, notas, comunicaciones oficiales internas o externas de esta Cartera Ministerial”.