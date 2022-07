Quedó inaugurada la sede del Juzgado de Paz de Estancia Grande

Sobre la obra

Fue con la presencia de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), Susana Medina, el vicepresidente Daniel Carubia y los vocales Germán Carlomagno, Miguel Ángel Giorgio y Martín Carbonell. El acto, que se efectuó hoy, coronó un largo proceso, que además de la licitación pública y la inversión de 12.637.717,90 pesos, incluyó el proyecto de diseño interior de la estructura modular.En su alocución Susana Medina expresó que "es un día para celebrar. El crecimiento constante es el mejor mecanismo de supervivencia. Necesitamos crecer; seguir creciendo para la gente, no para nosotros”.Destacó que "este inmueble destinado al Juzgado de Paz de Estancia Grande que inauguramos hoy es el resultado del esfuerzo y del trabajo comprometido y mancomunado de todas/os, y confiamos en que pueda contribuir a un futuro más esperanzador"."Aspiramos a una Justicia inclusiva, no exclusiva ni propia del academicismo pretencioso y egoísta cuya mirada está puesta en cuidar sus propios intereses y mantener sus propios privilegios. Nosotros queremos una Justicia para toda la ciudadanía. Una Justicia para la gente, sobre todo para los más vulnerables, para los que menos tienen, para los que sufren y para los que no tienen nada más que su propia vida y la ponen en nuestras manos".Por último felicitó "a los jueces y juezas de Paz, magistrados/as, funcionarios/as porque esta es la Justicia que queremos. Una Justicia con un rostro más humano”.Al hacer uso de la palabra el juez Diego Dubra, quien está cargo del Juzgado de Paz desde hace dos años, dijo que “hoy es un día muy especial para toda la comunidad de Estancia Grande, y si bien desde hace un mes que se está ocupando el nuevo edificio, es de suma importancia su inauguración formal con la presencia de las autoridades y representantes de la comunidad”.Asimismo, agradeció a todas y todos los que “hicieron posible cumplir con lo que era un sueño hoy se haya hecho realidad, en particular a la Municipalidad que donó el terreno y a la Legislatura provincial que aprobó la ley de transferencia del mismo al Poder Judicial. También destacó el trabajo del STJ para realizar la obra que fue acompañada desde un principio por toda la comunidad.“Hoy ofrecemos una nueva casa para la ciudadanía de nueve localidades y nos permite brindar un servicio de calidad para todas y todos, estando el día a día junto a la gente ayudándola en todas las problemáticas que nos plantea y trabajamos para resolverlas”, se explayó el juez.También destacó la impronta impuesta a los juzgados de Paz por parte de Susana Medina y su visión acerca de los mismos y el estar cerca de la gente.La obra en Estancia Grande (departamento Concordia) forma parte del "Plan de Implementación de Nuevos Juzgados de Paz para la Provincia de Entre Ríos" que tiene a su cargo la Dirección de Arquitectura Judicial.La iniciativa contempla construcciones tradicionales -con materiales como hormigón, mampostería y aberturas de aluminio, entre otros-, y la adaptación de contenedores metálicos que permiten abaratar costos y reducir los plazos de ejecución.La construcción modular, a cargo de la empresa Supermod SAS, demandó 11.411.205,90 pesos. A eso se sumó el desembolso de 1.226.512 pesos en concepto de equipamiento, que incluyó tendido informático (130.000 pesos); adquisición de central telefónica y teléfonos (72.666,67 pesos); sistema de alarma contra robos e incendios (81.333,33 pesos); mobiliario estándar (807.478 pesos); cortinado y esmerilado (55.534 pesos); y placa identificatoria (79.500 pesos).El Juzgado de Paz de Estancia Grande, a cargo de Diego Dubra, comenzó a funcionar en su nuevo emplazamiento el 6 de junio pasado, en un terreno cedido por el municipio al Poder Judicial y que está ubicado en el Km 250 de la Autovía Artigas, en Barrio Yuquerí Chico. Anteriormente el organismo ocupaba parte del Centro Cívico municipal, espacio que fue refaccionado y devuelto a la Municipalidad."Nuestra intención es que los vecinos y las vecinas de esta zona, que abarca un radio de 30 kilómetros de extensión, puedan irse con una respuesta y un trámite resuelto. Por eso iniciamos la atención por teléfono, para que cuando lleguen al Juzgado reciban aquello que vinieron a buscar", expresó el juez Dubra.El Juzgado, que cuenta con un secretario y una empleada, brinda también el servicio de Registro Civil e interviene en casos de violencia doméstica y de género.Previo al corte de cinta que inauguró formalmente el nuevo edificio, la presidenta del STJER, Susana Medina, junto al intendente de Estancia Grande, Pablo Javier Goldín, plantaron un árbol y se instaló un monolito con una cápsula del tiempo, que deberá ser abierta en julio de 2072, donde se guardó, entre otros objetos, una carta a quien ejerza el Juzgado en ese momento.De la ceremonia participaron, además de Medina, Medina, el vicepresidente Daniel Carubia y los vocales del Alto Cuerpo, Germán Carlomagno, Miguel Ángel Giorgio y Martín Carbonell. También estuvieron presentes la presidenta de la Cámara Laboral de Concordia Laura Mariana Soage, los jueces de Familia 1, 2 y 3 de Concordia, Raúl Tomaselli; Constanza Ortiz y Noelí Ballhorst y el juez de Paz de Concordia, Luis Enrique Stempels. Además, el secretario de Gobierno de Estancia Grande, Gabriel Hernán Fleita; la presidenta del Consejo Deliberante de Estancia Grande, Perla Fernández; los concejales de esa localidad Amilcar Berthet; Luis Pereyra; Omar Christianse; José Mangioni; Lorena Muñoz; Judith Nolasco y Natalia Almirón; el jefe de la comisaría de Colonia Yeruá, Comisario Edgardo Blanco; el jefe de destacamento de Calabacilla, Oficial principal Adrián Mc Intyre; el jefe de la comisaría de Puerto Yeruá, Comisario Gustavo Jaime y el presidente de la seccional Concordia del Colegio de Abogados, Silvio Ariel Rugolotto.